Пять этапов подготовки автомобиля к лету

Подготовка автомобиля к сезону — важный вопрос для любого автолюбителя. В зависимости от времени года при эксплуатации транспортного средства возникают самые разные нюансы. Перед летним периодом также необходимо провести целый комплекс мероприятий, которые помогут сэкономить деньги при эксплуатации авто и обеспечить ее безопасность.

Что нужно сделать, чтобы автомобиль ездил дольше и безопаснееФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

1. Замена и диагностика шин

Замену резины одинаково важно производить как перед зимними холодами, так и перед летней жарой, ведь от этого напрямую зависит безопасность вождения. При замене шин необходимо убедиться, что у летних покрышек нет следов значительного износа протектора и различных повреждений (порезов, деформаций, боковых вздутий).

Проверять нужно как состояние протектора, так и давление воздуха в шинах. Оно должно соответствовать норме, поскольку пониженное давление может повлиять на управление машины и расход топлива, а перекаченные шины во время движения могут просто взорваться. Также стоит сделать балансировку колес, которая позволит сохранить надежность подвески на более длительный срок.

2. Проверка тормозной системы

Зимой все дороги посыпаются песком и специальными реагентами. Эти вещества плохо влияют на тормозной диск и фрикционный материал. Кроме того, тормозные колодки имеют свойство стираться со временем. Поэтому необходимо определить степень их исправности.

На состояние тормозной системы стоит обратить внимание, если:

- При нажатии на педаль тормоза слышен металлический скрежет.

- Педаль очень легко, либо наоборот, достаточно тяжело погружается в пол.

- Педаль располагается слишком высоко или слишком низко относительно пола.

Также нужно осмотреть шланги, бачки, определить уровень тормозной жидкости. И, при необходимости, обратиться в автосервис.

Что нужно сделать, чтобы автомобиль ездил дольше и безопаснееФото: Алексей ФОКИН

3. Проверка фильтров и уровня жидкостей

Проверить стоит не только тормозную жидкость, но и другие рабочие жидкости. Важно убедиться, что в достаточном количестве залито масло. При этом оно должно быть желто-коричневым и прозрачным. Состояние масляного фильтра — это ключ к вашей безопасности. Замену масла нужно делать каждые 10-12 тысяч километров.

Нельзя оставлять без внимания и охлаждающую систему. Антифриз после зимы нужно заменить, а всю систему стоит промыть специальной жидкостью. Также следует проверить патрубки, термостат, шланги и крепления.

Другая важная часть – воздушный фильтр. Грязный фильтр способен увеличить расход топлива и уменьшить мощность машины. При этом фильтр лучше заменить на новый, а не просто почистить.

4. Состояние аккумулятора

Для аккумулятора вредны не только холода, но и жара. Его необходимо периодически проверять, снимать провода и клеммы. Если вы заметите, что аккумулятор не держит заряд или слишком быстро заряжается, стоит обратиться к специалистам автостанции.

5. Дворники и система кондиционирования

О замене дворников можно задуматься не сразу. Но зима достаточно часто сказывается на их работоспособности и состоянии – на поверхности образуются трещины, а покрытие изнашивается. Именно поэтому их стоит регулярно менять.

Перед летним сезоном особенно важно убедиться в хорошем состоянии системы кондиционирования. Она должна обеспечивать циркуляцию холодного воздуха по всему салону. При проверке системы нужно измерить давление и сравнить его с данными, заявленными производителем. Возможно, где-то происходит утечка фреона. Ее необходимо найти и устранить, а затем долить недостающий хладагент.

При своевременном осмотре и устранении мелких неисправностей, срок службы автомобиля и безопасность в путешествиях можно значительно увеличить. Удачи на дорогах!