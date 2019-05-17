Донские законодатели намерены подготовить обращение о необходимости изменить систему госзакупки лекарств

В Заксобрании Ростовской области заявили о намерении успеть подготовить обращение к коллегам из Южно-Российской парламентской ассоциации по теме изменения системы госзакупки лекарств уже на ближайшей конференции этой структуры, объединяющей одиннадцать законодательных органов юга страны, а также Абхазии.

Об этом сообщил по итогам заседания дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при ЗС РО первый вице-спикер донского парламента Сергей Михалев, возглавляющий также комитет по соцполитике.

- Совершенно очевидно, что лекарственные препараты никак не должны стоять в одном ряду с гвоздями, например, или цементом, углем, металлом и так далее, - отметил Михалев. - И есть целый ряд веских причин для этого. В частности, всем известно, что у некоторых лекарств - короткий срок годности, для них нужны особые условия хранения. Кроме того, это - различные наименования и компоненты, там очень быстро меняется номенклатура. И втиснуть в действующие рамки нынешнего федерального закона №44 о госзакупках это просто невозможно.

Он отметил, что донские парламентарии уже не раз предлагали изменения по некоторым деталям этого нормативного акта, однако не получили поддержки от Минэкономики, в чьем ведении находится тема.

- Тем не менее, эти попытки необходимо постоянно возобновлять: мы привлечем сюда коллег из регионов ЮФО, входящих в состав в ЮРПА, и будем стучать во все двери всеми возможными способами, - рассказал Михалев, уточнив при этом, что прежде необходимо в оперативном порядке проанализировать предложения, поступившие в ходе круглого стола, а затем — детально все разобрать с экспертами и общественностью.

А предложений, к слову, уже непосредственно во время дискуссионной площадки поступило много — Сергей Михалев даже признал, что подобной активности он не видел до сих пор ни на одном круглом столе по другим темам, хотя и среди них было предостаточно резонансных и актуальных.

Так, с просьбой пересмотреть условия проведения торгов по госзакупкам медпрепаратов к Законодательному собранию региона напрямую обратились и начальник отдела координации работы аптечной сети областного Минздрава Андрей Харахашян, и главврач регионального онкодиспансера Евгений Глумов.

Оба, хоть и разными словами, сказали практически одно и то же.

Во-первых, зачастую рыночная цена лекарств оказывается выше, чем устанавливается рамками закупки, из-за чего поставщикам невыгодно принимать участие в таких конкурсах (смысл им терять деньги?) и, как результат, срываются сроки поставки в том числе и жизненно-важных препаратов. Во-вторых, и сама процедура крайне длительная — полтора-два месяца, а это означает, что те, кто нуждается в таких лекарствах, не могут их получать — это, в частности, к вопросу, о котором и говорил вице-спикер ЗС РО, предлагая на уравнивать лекарства с гвоздями.

Кстати, по информации Минздрава РО, на сегодняшний день в регионе насчитывается свыше 250 тысяч человек, имеющих право на получение бесплатных препаратов и медизделий. В том числе — и дети до трех лет, и ребятишки из многодетных семей. А среди федеральных льготников – есть люди, имеющие инвалидность, участники Великой Отечественной, боевых действий, дети-инвалиды и др.

При этом, из более чем 400 тысяч федеральных льготников только 77 тысяч человек сохранили за собой право на бесплатное лекарственное обеспечение, а остальные получают льготу в виде денежных выплат.

Но вот если с темой 44-го ФЗ (по госзакупкам лекарств) большинство участников дискуссии сошлись во мнении о необходимости его менять, то по поводу отмены монетизации льгот единого решения нет. Одни считают, что монетизация несет только вред, поскольку люди рассматривают натуральные выплаты вместо лекарств как добавку к пенсиям и пособиям, другие же уверены, что люди сами вправе решать, что делать с этими выплатами.

- Многие специалисты сегодня утверждали, что монетизация льгот вредит лекарственному обеспечению, я же считаю, что человек все-таки должен иметь право выбора, - полагает и Михалев. - Другой вопрос, сделать так, чтобы гражданам было выгоднее и удобнее получать лекарства, а не деньги. Именно над этим нам надо поработать.

Он подчеркнул, что вообще лекарственное обеспечение населения входит в топ-5 важнейших направлений системы здравоохранения и к депутатам поступает большое количество обращений по этой теме.