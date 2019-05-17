2019-05-17T14:20:13+03:00
Авто

KIA RIO: автомобиль нового времени, бестселлер ростовских дорог

Секреты популярности автомобиля KIA RIO, выгоды при покупке у официального дилера Авингруп в Ростове
Наталья ВЕСНИНА
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Фото предоставлено АВИНГРУП ХОЛДИНГФото предоставлено АВИНГРУП ХОЛДИНГ
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В первом квартале 2019 года по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» автомобили марки KIA снова стали абсолютными лидерами по продажам в Ростове-на-Дону. Ростовчане прибрели 505 автомашин этого бренда, из них 194 пришлось на модель KIA Rio.

Покупают этот автомобиль самые разные люди. По статистике, среди российских владельцев модели — 70% мужчин и 30% женщин, а средний возраст составляет 25-30 лет. Для каждого третьего покупателя KIA Rio — первый автомобиль в жизни.

Фото предоставлено АВИНГРУП ХОЛДИНГ

Фото предоставлено АВИНГРУП ХОЛДИНГ

В чем секрет народной любви?

KIA Rio — это идеальное соотношение цены и качества, технических характеристик и комплектации. Даже в базовом варианте этот седан имеет все необходимые опции, а также качественную систему безопасности. Многие покупатели обращают внимание на недорогое сервисное обслуживание и хорошее наличие запасных частей. На территории России сейчас создана большая дилерская сеть, которая предлагает покупателям широкую линейку по доступным ценам.

«Автолюбители очень ценят эту модель за доступность, хороший опционал, надежность, добротность, качество сборки, - рассказывает руководитель отдела продаж KIA компании АВИНГРУП ХОЛДИНГ Ярослав Кондаков, - автомобиль популярен практически среди всех поколений, имеет современный дизайн и хорошую управляемость».

Основные преимущества KIA Rio

1. Демократичная цена и недорогое сервисное обслуживание.

2. Пять лет гарантии.

3. Современный дизайн кузова, который придется по вкусу широкому кругу покупателей.

4. Вместительный багажник.

5. Комфортная и бесперебойно работающая система климат-контроля.

6. Экономичный расход топлива.

7. Высокая устойчивость на дороге и легкое управление.

Фото предоставлено АВИНГРУП ХОЛДИНГ

Фото предоставлено АВИНГРУП ХОЛДИНГ

«На автомобиле установлен бесшумный и достаточно мощный двигатель. Порадовала богатая комплектация, особенно, подогрев руля и сидений. Посадка очень удобная для меня и задних пассажиров. Очень хороший ближний свет, - поделился своими впечатлениями владелец KIA Rio Сергей Быстрюков, - своим выбором доволен».

KIA Rio продается на европейском рынке с 2000 года. За это время было выпущено четыре поколения этой модели. Rio последнего поколения — это кузов в современном футуристическом дизайне, красивый и вместительный салон, надежная линейка мощных моторов и хорошая оснащенность. Тестовые экземпляры автомобиля KIA Rio четвертого поколения перед запуском продаж преодолели свыше 850 000 километров по дорогам в самых разных регионах России.

В Ростове-на-Дону по доступным ценам автомашину KIA Rio можно приобрести у официального дилера АВИНГРУП ХОЛДИНГ. Выгода при покупке – до 37 000 рублей. При участии в госпрограммах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» предоставляется субсидия в размере 10% от стоимости машины. Действует несколько финансовых программ с выгодными условиями кредитования. Новый автомобиль KIA Rio также можно приобрести по программе trade-in, при этом дилер также предоставляет дополнительную скидку.

ЗАО «Авингруп»

Официальный сайт: www.avingroup.kia.ru

Адрес дилерского центра: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 74/А.

Телефон: 8 (863) 23-000-00.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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