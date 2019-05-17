2019-05-17T14:20:13+03:00
Общество

«Хулиган на стиле!»: новый образ известного актера Павла Деревянко

Звезда «Девять жизней Нестора Махно» и «Неваляшка» порадовал фолловеров снимком
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Павел всегда на стиле! Фото: pablo_derevyanko/InstagramПавел всегда на стиле! Фото: pablo_derevyanko/Instagram
Изменить размер текста:

Актер Павел Деревянко регулярно балует своих поклонников фотками и видео. То он с коллегами шампуньку пьет, то свои татуировки показывает, то смущает девушек накаченным торсом, то на кладбище отправляется, прихватив лопату, а еще фотки с будущим президентом соседней страны публикует (с Владимиром Зеленским, с кем же еще?). На этот раз никакой интриги. Просто снимок, но какой!

- Элегант! Что предпочитаете: галстук, или бабочка? - игриво поинтересовался Павел на своей странице в Instagram.

pablo_derevyankopablo_derevyanko
Элегант! Что предпочитаете: галстук, или бабочка?
5269 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники отреагировали моментально (авторские пунктуация и орфография сохранены): «Хулиган на стиле!», «А я вас просто люблю хоть в галстуке хоть без!», «Предпочитаю костюм - тройку : пенсне , презерватив и галстук», «А есть такая же фотка с галстуком?», «Ловец бабочек?», «Пабло плагиатор у Саакашвили лучше получалось!», «Монохромный мачо-надкусыватель бабочки интереснее».

pablo_derevyankopablo_derevyanko
Вскапываю - Разрыхляю! Не очень дорого
24590 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, звезда «Девять жизней Нестора Махно» и «Неваляшка» родом из Таганрога, где сейчас живут родные, а он сам строит большой дом для всей семьи. Собственно теперь это дополнительный повод появляться в Таганроге на радость родным и поклонникам.

pablo_derevyankopablo_derevyanko
Какое-то время назад
6711 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ТагОнрог style: актер Павел Деревянко нашел на малой родине крутую тачку, мимо которой не смог пройти

Известный актер Павел Деревянко не забывает про малую родину, вот и в августе он нагрянул в родные места, сообщив об этом в Instagram. Оно и правильно, поклонники должны получать информацию о своем кумире из первых уст (подробности)

И ЕЩЕ

Актер Павел Деревянко: Мне хотелось веселья и разврата, пока не накрыла депрессия

Во время гастролей актер рассказал «КП», каково было танцевать перед главным стриптизером страны Тарзаном и где встретил победу сборной России над Египтом (подробности)

И ЕЩЕ

Звезда сериалов и любимец женщин Павел Деревянко показал редкое семейное фото

Павел Деревянко входит в число актеров, которые не очень часто делится подробностями личной жизни, хотя активно ведет Инстаграм. Он предпочитает рассказывать о работе, друзьях, участии в благотворительных мероприятиях, иногда - снимки с дочерьми и близкими. Приятное исключение он сделал перед поездкой в Индонезию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Банк УРАЛСИБ за 1 квартал 2019 года получил прибыль 4,7 млрд рублей по РСБУ
На Дону прошел II Всероссийский педагогический хакатон «Инновационные образовательные решения»
«Ростелеком» поддержал 41-й ежегодный забег «Ростовское кольцо»
В Таганроге откроют два новых детских сада
Минус еще один: гендиректор муниципального «Ростовпассажиртранса» ушел в отставку
МЧС России: в Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в Ростове-на-Дону совещание по нацпроекту «Демография»
Велопарад 26 мая 2019 Ростов-на-дону: маршрут, как пройдет
«А что с ногами?»: Поклонники обсуждают ультра-мини третьей жены Тарасова
Болельщики "Ростова" попрощаются с Тимофеем Калачевым
Полумарафон «Забег» 19 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда перекроют дороги
Отключение света 20 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Погода на выходные в Ростове-на-Дон 18-19 мая 2019: синоптики обещают жару и солнце