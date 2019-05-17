«Хулиган на стиле!»: новый образ известного актера Павла Деревянко

Актер Павел Деревянко регулярно балует своих поклонников фотками и видео. То он с коллегами шампуньку пьет, то свои татуировки показывает, то смущает девушек накаченным торсом, то на кладбище отправляется, прихватив лопату, а еще фотки с будущим президентом соседней страны публикует (с Владимиром Зеленским, с кем же еще?). На этот раз никакой интриги. Просто снимок, но какой!

- Элегант! Что предпочитаете: галстук, или бабочка? - игриво поинтересовался Павел на своей странице в Instagram.

pablo_derevyanko Элегант! Что предпочитаете: галстук, или бабочка?

Поклонники отреагировали моментально (авторские пунктуация и орфография сохранены): «Хулиган на стиле!», «А я вас просто люблю хоть в галстуке хоть без!», «Предпочитаю костюм - тройку : пенсне , презерватив и галстук», «А есть такая же фотка с галстуком?», «Ловец бабочек?», «Пабло плагиатор у Саакашвили лучше получалось!», «Монохромный мачо-надкусыватель бабочки интереснее».

pablo_derevyanko Вскапываю - Разрыхляю! Не очень дорого

Напомним, звезда «Девять жизней Нестора Махно» и «Неваляшка» родом из Таганрога, где сейчас живут родные, а он сам строит большой дом для всей семьи. Собственно теперь это дополнительный повод появляться в Таганроге на радость родным и поклонникам.

pablo_derevyanko Какое-то время назад

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