К вызволению российского экипажа с арестованного в Турции за долги сухогруза подключился губернатор Стамбула

К решению проблем российских моряков, шестерых жителей Ростова-на-Дону, оказавшихся фактически в заложниках ситуации с судном Streamline, арестованного в Турции за долги, подключился губернатор Стамбула, в порту, которого, собственно, и стоит уже почти год, с июня 2018-го, злополучный сухогруз.

- Поскольку турецкая компании отказалась от выполнения условий трудового договора, заключенного с российским экипажем сухогруза Streamline, генконсульство России, находящееся в тесном контакте с и.о. капитана судна, обратилось к губернаторству Стамбула с просьбой принять необходимые меры для защиты прав и интересов моряков, - сообщила пресс-атташе диппредставительства Людмила Садыкова (цитата по ТАСС). - Губернаторство оперативно откликнулось на наше обращение, направив 17 мая представителей портовых служб для анализа ситуации на месте, включая состояние здоровья российских граждан и функционирование систем жизнеобеспечения судна, и определения дальнейших шагов по оказанию им необходимой помощи. Совместно с местными властями мы продолжим активные усилия с целью дальнейшего разрешения сложной для российских моряков ситуации.

А история с экипажем, действительно, получилась крайне неприятная. Сухогруз оказался фактически брошенным своим судовладельцем летом прошлого года: приобретенный им у компании из Центральной Америки Streamline, совершивший переход из Ростова-на-Дону в Стамбул, должен был встать на ремонт в этом порту, но вскоре хозяин судна перестал выходить на связь, а задолженность и за стоянку сухогруза, и перед его экипажем — по зарплате — стала нарастать как снежный ком.

В итоге перед турецкими властями сумма долга выросла почти до полумиллиона долларов, перед моряками — до 150 тысяч, и Streamline арестовали.

- Там все закрутилось очень сложно, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» источник в Российском профсоюзе моряков. - Часть экипажа, в том числе капитан, смогла вернуться на родину, часть — осталась: по информации от самих членов экипажа, им попросту не дают спуститься на сушу, объясняя это тем, что судно нельзя оставлять без присмотра. Они наняли турецкого адвоката, который сейчас помогает им решить юридические сложности (нужно продать судно и погасить долги), однако, понятно, что без участия региональных турецких властей, на уровне губернатора Стамбула, сделать это практически невозможно. Хотя — странно, что почему-то откровенно нарушается, в этом случае, международное право, ведь запрещать спуск на сушу экипажу — ну никак нельзя, ведь он (экипаж) должен быть, по идее, защищен контрактом, а ответственность лежит вообще-то на судовладельце.

Между тем, те шестеро, которые находятся сегодня на Streamline, сообщают, что двое из них нуждаются в медицинской помощи: соответственно, меры необходимо предпринимать уже в экстренном порядке.

Известно, что судебное заседание по вопросу снятии ареста с судна, чтобы его можно было продать, назначено на 11 июня.

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