«Шолоховская весна» в Вешенской 24–26 мая 2019: программа мероприятий, что посмотреть. Традиционный фестиваль, на который едут туристы со всего мира, пройдет уже в ближайшие выходные. Мы узнали о том, что ждет гостей на этом знаменитом празднике в честь дня рождения автора легендарного «Тихого Дона» и Нобелевского лауреата Михаила Шолохова.

КОНКРЕТНО

Программа праздника «Шолоховская весна – 2019»

ПЯТНИЦА, 24 мая

станица Каргинская

09:00-18:00 - Экскурсии по мемориальным и природным объектам музея.

13.00-18.00 - Детский литературно-фольклорный праздник «Детская Шолоховская весна».

станица Вешенская

09.00-18.00 - Экскурсии по мемориальным и природным объектам музея.

10.30-12.30 - «Народный дом» музея-заповедника М.А. Шолохова. Спектакли народного театра «Волшебный фонарь».

18.00-20.00 - Районный Дом культуры. Литературный художественно-публицистический вечер «Михаил Шолохов: "... найдутся таланты!"».

Традиционный фестиваль, на который едут туристы со всего мира, пройдет уже в ближайшие выходные. Фото: Музей-заповедник М.А.Шолохова.

СУББОТА, 25 мая

хутор Кружилинский

08.00-20.00 - Экскурсии по мемориальной усадьбе и казачьему подворью.

10.00-12.00 - Фольклорная программа «Милая, светлая Родина» с участием творческих коллективов.

станица Вешенская

08.00-20.00 - Экскурсии по мемориальным и природным объектам музея, ул. Шолохова, 62.

09.00-18.00 - Фестивальная площадка «Занимательный хуторок», старинный казачий фотосалон.

09.00-18.00 - Интерактивная площадка «Боевые искусства казаков», ул. Красная (от РДК до здания Администрации района).

9.30-10.00 - Театрализованная побудка, сценическая площадка перед зданием РДК.

10.00-19.00 - Концертные выступления творческих коллективов – участников фестиваля, сценическая площадка на исторической площади «Майдан».

10.00-19.00 - Концертные выступления творческих коллективов – участников фестиваля.

12.00-13.00 - Конкурсно-игровая программа «Задорный курень».

16.00-19.00 Театрализованные встречи в казачьих «куренях».

10.00-19.00 - Выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества «Город мастеров».

11.00-12.00 - Спектакль «Маленькие друзья Белоснежки» народного кукольного театра «Теремок».

13.00-14.00 Встреча с писателями – членами Союза писателей России.

14.00-17.00 - Кинопоказ художественных, публицистических и авторских фильмов

Сценическая площадка на набережной реки Дон.

20.00-22.00 - Гала-концерт «По Тихому Дону».

Мы узнали о том, что ждет гостей на этом знаменитом празднике. Фото: Музей-заповедник М.А.Шолохова.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 мая

станица Вешенская

09.00-16.00 - Экскурсии по мемориальным и природным объектам музея.

09.00-16.00 - Конюшня музея-заповедника М.А. Шолохова, «Слава Богу, мы казаки!»: авторские и интерактивные экскурсии, обучение верховой езде, катание на лошадях и фотосессии.

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