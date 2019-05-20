Храму Новочеркасска передали икону, которую во время войны немецкий солдат обменял на продукты

В Новочеркасске Свято-Георгиевскому храму передали икону, которая долгое время находилась в немецкой семье. Реликвию вывез из города предок немки Мелани Хартлауб, а она, спустя семь десятилетий, решила восстановить справедливость - вернуть в Россию.

- Мой отец служил рядовым водителем, был прикреплен к авиаполку, - рассказала женщина, которая специально приехала в Новочеркасск, чтобы лично вернуть реликвию. - Икона с детства находилась в моей комнате и, глядя на нее, я всегда поражалась той силе и таинственности, которые порождало изображение богородицы. Отец всегда говорил, что на русские иконы нужно смотреть через свет свечи или лампады, тогда они видятся совсем по иному.

Мысль вернуть возникла после того, как женщина изучила семейный архив. Она перечитала более двух сотен писем отца, которые он присылал фронта. Выяснила, в 1942-1943 году он находился в Новочеркасске, где как-то на улице увидел в руках человека икону, которую тот предлагал поменять на еду. Он согласился, после чего отправил реликвию домой.

Церемония передачи иконы. Фото: администрация Новочеркасска

Когда Малани решила для себя, что нужно ее вернуть, она стала искать выход на администрацию российского города. Началась история, очень похожая на «теорию рукопожатий» - женщина рассказала о своем желании знакомым из города Изерлон, который является побратимом Новочеркасска, а уже они через других людей, вышли на администрацию столицы донского казачества. Некоторое время решали, где будет храниться икона, в итоге остановились на Свято-георгиевском храме.