Ростовский блогер поможет вернуться на европейскую сцену Лепсу и другим артистам

Европарламент принял на рассмотрение документ, одним из авторов которого стал известный ростовский блогер Вадим Манукян. В своей петиции он вступился за звезд российской эстрады, которые оказались в неком «черном списке», попав под запрет на въезд в некоторые страны Балтии. Последние якобы договорились не пускать на свою территорию российских звезд.

- От одной из партий Латвии (она баллотируется на выборах в Европаламент 25 мая и уже предложила ростовчанину стать президентом «Евровидения», - прим. автр.) мы подали совместную петицию в Европарламент об ущемлении прав российский артистов, журналистов и общественных деятелей, которых не пускают в некоторые страны Европы - в частности страны Балтии, чем нарушаются пункты шенгенского соглашения, - говорит ростовский блогер. - Речь, в частности, идет о певице Валерии, певцах Григории Лепсе, Олеге Газманове, актере Иване Охлобыстине, Дмитрии Певцове и Михаиле Пореченкове, которые в последние годы не получают права ездить в такие страны, как Латвия и Литва. Эти страны установили запрет на передвижение артистов по шенгенской зоне, исходя из установленных ими же самим правил, не имеющими ничего общего с положениями, принятыми европейскими институтами. И это, как мы считаем, нарушение основных свобод и демократии.

По словам Вадима, по закону, ни один гражданин России не имеет права определить требования к Европарлманету, потому что наша страна не является участником Евросоюза. Это касается и попавших под незаконные местные санкции российских медийных персон.

Но он нашел юридическую лазейку: ему это удалось через одну из местных политических партий. Когда петицию, которая бы позволила рассмотреть незаконность подобных действий, связанных со свободой передвижения внутри шенгенской зоны, будут рассматривать, известный российский блогер выступит в качестве содокладчика и изложит в Европаламенте свою позицию.

- Достучаться до этих структур сложно, - сказал он, - хотя эти страны нарушают права людей. А сейчас впервые в истории граждане России получают возможность и реально действующий механизм удовлетворения своих прав в Евросоюзе и Европарламенте. Таким образом, повлияв на их работу. Это отличный стимул для всех.

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