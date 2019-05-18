Международный фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» 2019: 40 тысяч гостей, реконструкция и фейерверк. В субботу, 18 мая, проходит яркое событие, свидетелями которого станут тысячи гостей.

Масштабные реконструкции захватывают дух. Фото: БАЙТИНГЕР Игорь.

В этом году ежегодный исторический фестиваль проводится уже в четвертый раз. Сюда приехали участники, эксперты и зрители, как минимум, из пяти стран. В общей сложности запланировано множество мероприятий на более чем тридцати (!) площадках города.

Во время исторического бала у подножия Каменой лестницы звучит камерный оркестр. Фото: БАЙТИНГЕР Игорь.

Основные места действия: Пушкинская набережная и военно-исторический лагерь в Войсковой ячейке, так называемые Петровские казармы.

Впервые на морском берегу воссоздали артиллерийскую батарею. Фото: БАЙТИНГЕР Игорь.

В воссоздании мирных и военных событий участвуют более тысячи человек – члены реконструкторских, исторических, патриотических клубов со всей России и зарубежья, казаки, кадеты, артисты, любящие родную историю горожане.

Гости города своими глазами увидят, как воссоздается мирный город 19 века. Фото: БАЙТИНГЕР Игорь.

Уже с 10:00 начали работать исторические площадки, посвященные разным периодам: «Античная», «Петровская», «Екатерининская», «Казачья» и «Крымская война».

Уже с 10:00 начали работать исторические площадки. Фото: БАЙТИНГЕР Игорь.

На Пушкинской набережной расположился и Музейный квартал под открытым небом. Свои экспозиции там представляют музеи Ростовской области.

Гостями станут около 40 тысяч зрителей. Фото: БАЙТИНГЕР Игорь.

Для гостей подготовлены концертные площадки, лавки ремесленников и торговцев сувенирами, а также стилизованные фотозоны. Будут проводиться и конкурсы, мастер-классы, представления, концерты, розыгрыши призов.

Программа мероприятий впечатляет. Фото: БАЙТИНГЕР Игорь.

Во время исторического бала у подножия Каменой лестницы звучит камерный оркестр.

Фестиваль имеет статус международного. Фото: БАЙТИНГЕР Игорь.

Гости города своими глазами увидят, как воссоздается мирный город 19 века. Сейчас там показываются различные периоды истории, проводятся спортивные мероприятия - историческая регата и гонка на ялах.

Международный фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» 2019. Фото: БАЙТИНГЕР Игорь.

Конечно же, ключевое событие – военная реконструкция. Как рассказали организаторы, военный лагерь реконструкторов будет еще больше приближен к эпохе Крымской войны. Так, в Войсковой ячейке, где в дни фестиваля живут реконструкторы, будет максимально воспроизведен дух военного лагеря 1855 года - со всеми возможными элементами быта.

В реконструкции примут участие тысячи человек. Фото: БАЙТИНГЕР Игорь.

По сути, здание на переулке Полуротном, 16 - это настоящая военная казарма, уникальный, сохранившийся до наших дней объект типовой крепостной застройки XIX века. Там располагается "Таганрогский музейный комплекс". А сейчас здесь проходят множество открытых мероприятий, которые позволят гостям и зрителям максимально погрузиться в эпоху середины ХIX века.

В Таганроге проведут уникальную реконструкцию. Фото: БАЙТИНГЕР Игорь.

Впервые на морском берегу воссоздали артиллерийскую батарею: орудия и боевые укрепления, которые уже появились у защитников Таганрога к концу лета, когда англо-французская эскадра в третий раз подошла к Таганрогу с моря.

Конная группа , участвующая в реконструкции сражения. Фото: БАЙТИНГЕР Игорь.

Конная группа Всевеликого войска Донского, участвующая в реконструкции сражения англо-французских военных с защитниками Таганрога – казаками и ополченцами, будет одета в максимально историчные костюмы времен Крымской войны. Девиз фестиваля – «Русские не сдают своих городов!»

Основное место действия - Пушкинская набережная. Фото: БАЙТИНГЕР Игорь.

Так или иначе, в подготовке к фестивалю «Оборона Таганрога 1855 года» участвует весь город.

Завершится праздник фейерверком.

Завершится праздник фейерверком.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

КСТАТИ

Подробную программу мероприятия можно посмотреть здесь (перейти).

НАША СПРАВКА

Это исторический фестиваль, реконструирующий наиболее яркий эпизод Крымской (Восточной) войны 1853-1856 годов в Приазовье - оборону города Таганрога.

Историки уверяют: в то время в городе были сосредоточены склады со снабжением, провиант поставлялся русским войскам в места основных боев, но сам город-порт уже не являлся военной крепостью, был абсолютно мирным и даже не имел артиллерии.

Англо-французские войска планировали, подойдя на боевых кораблях с Азовского моря, завладеть Таганрогом и перекрыть поставки продовольствия в русскую армию. Но неожиданно встретили сопротивление местных жителей, которые отказались сдать город и организовали ополчение.

Героическая защита силами народной милиции, казаков, ополченцев продолжалась все лето, враг отступил. Крымскую войну Россия проиграла, но Таганрог вошел в историю как город-победитель, оставшийся непокоренным в Крымской войне.

Цель фестиваля - напомнить об этой славной, но незаслуженно забытой странице родной истории «оживить» героические события, наглядно показав подвиг предков.