2019-05-19T09:42:02+03:00
Звезды

Студия Никиты Михалкова снимает в Таганроге фильм-катастрофу про пожарных

В ролях Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Виктор Добронравов, Иван Янковский и другие
Илья БОГОМОЛОВ
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В съемках будут задействованы вертолеты и самолеты спасателей.В съемках будут задействованы вертолеты и самолеты спасателей.Фото: ГУ МЧС России по РО
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В Таганроге приступили к съемкам фильма-катастрофы "Огонь", главными героями картины станут пожарные и спасатели, которым в очередной раз придется совершить подвиг. Проектом занимаются студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова и телеканал "Россия", а помогают им в этом реальные спасатели. На земле и в воздухе в кадре будут фигурировать сотрудники МЧС и "Авиалесоохраны", а также их спецтехника: вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые Бе-200.

Как рассказали в Главном управлении МЧС по Ростовской области, основные съемки пройдут в аэропорту "Таганрог-Южный". Сюжет фильма происходит в наше время. Главными героями станут шесть пожарных, которые должны справиться с бушующей стихией и спасти от огня маленькую деревню.

Актеры одеваются в спецодежду перед съемками. Фото: ГУ МЧС России по РО

Актеры одеваются в спецодежду перед съемками.Фото: ГУ МЧС России по РО

- То, что мы называем подвигом, для них – привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии, - говорится в аннотации к фильму.

Донские пожарные примут участие в массовых сценах, 25 из них киношники выделили эпизодические роли. Стоит отметить, что у картины звездный состав: Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский, Роман Курцын. Режиссер-постановщик - Алексей Нужный ("Громкая связь", "Я худею").

Бравые спасатели, которые попадут на большой экран. Фото: ГУ МЧС России по РО

Бравые спасатели, которые попадут на большой экран.Фото: ГУ МЧС России по РО

В картине "Огонь" планируются масштабные натурные съемки, большое количество спецэффектов, технически сложных трюков и грандиозные массовые сцены. Выход в прокат намечен на 27 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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