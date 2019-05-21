Стало известно, почему назначение нового сити-менеджера Ростова-на-Дону состоится только через пять месяцев

Итак, на 36-м внеочередном заседании городской думы Ростова-на-Дону принято конкретное решение о том, как и когда будет происходить конкурс на замещение должности главы администрации южной столицы, кресло которого стало вакантным после добровольного сложения полномочий Виталием Кушнаревым 23 апреля.

Отвечаем на главные вопросы относительно самой процедуры отбора кандидатов на этот пост.

1. КОГДА В ЮЖНОЙ СТОЛИЦЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ГРАДОНАЧАЛЬНИК?

Это случится 18 октября — на очередном, плановом, заседании думы, депутаты которой, собственно, и утвердят одного из кандидатов, прошедших отбор конкурсной комиссии — она приступит к своей работе 23 сентября, а победителей конкурса объявит 11 октября.

- Назначая эту дату, депутаты руководствовались тем, что мы не хотим стремительного кандидата, который непонятно что предложит, - пояснила "КП" зампред гордумы Татьяна Георгиева. - Кроме того, мы все-таки исходим из того, что предстоит 270-летие Ростова-на-Дону, и хотим, чтобы юбилей прошел не в конкурсной борьбе, а в нормальном режиме — прежде всего, для горожан, а потом мы уже будем заниматься конкурсом.

2. КТО БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ?

Как и в предыдущий два раза — конкурсная комиссия, десять человек.

Одну половину выдвигает гордума, вторую — губернатор.

Дума со своими делегатами в состав комиссии уже определилась, это: Олег Дереза — бизнес-омбудсмен Ростовской области, Наталья Керносенко — начальник правового отдела аппарата гордумы, Наталья Кривец — член Общественной палаты города, Петр Кулинченко — председатель ветеранской организации «Боевое братство», Игорь Молотов — бизнесмен и экс-депутат ЗС РО.

Губернатор должен представить своих представителей к началу первого заседания комиссии.

3. КАК ОПРЕДЕЛЯТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА?

Предстоит три этапа.

На первом проводится прием и анализ документов, представленных «соискателями» (с 23 по 27 сентября): они должны соответствовать всем действующим нормативным актам федерального, регионального и муниципального уровней. И комиссия решает, допускать того или иного кандидата дальше или нет (см. «Требования к сити-менеджеру»).

Второй этап — профтестирование и собеседование (11 октября). Тест (его составят буквально накануне) будет содержать 30 вопросов, касающихся организации местного самоуправления, муниципальной службы и противодействия коррупции, по теме экономики города, по его градостроительной и дорожной деятельности и ЖКХ. Каждый правильный ответ — 1 балл. Затем — собеседование: каждый из прошедших первый тур должен будет выступить с 15-минутным докладом и отразить ключевые направления, которые он намерен развивать в случае избрания. Программы оцениваются по пяти критериям, каждый из которых «весит» по 6 баллов. То есть максимум, который можно получить, это 60 баллов в сумме.

Кстати, пользоваться шпаргалками в виде свода законов или гаджетами кандидатам запрещается — вся нужная информация, что называется, должна быть в голове.

И, наконец, ключевой момент — заседание гордумы 18 октября, где депутаты путем голосования уже назовут имя победителя.

4. ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЕ

Поправки, которые внесли в предыдущий вариант положения о конкурсе, как пояснила Татьяна Георгиева, делают саму процедуру более открытой.

Так, теперь прописаны жесткие ограничения на участие в комиссии действующих депутатов — это не позволяется. Кроме того, все заседания будут публичными.

- У каждого члена комиссии должен быть только один голос, а если позволить войти в ее состав депутату, то получится, что будет (его) голос и на комиссии, и на заседании городской думы при определении кандидатуры, - отметила Георгиева. - Но самое важное — открытые заседания конкурсной комиссии, на них смогут присутствовать не только ее члены комиссии, но и общественность.

5. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К БУДУЩЕМУ СИТИ-МЕНЕДЖЕРУ?

Основных квалификационных требований пять — во-первых, он должен быть не моложе 35 лет, во-вторых, с высшим образованием, в-третьих, иметь не менее чем 6-летний стаж работы на руководящей должности в области финансов, права, экономики или соцсферы или отработать в органах власти, в-четвертых, знать законы и нормативно-правовые акты, и наконец, в-пятых, обладать профессиональными навыками руководства всей этой огромной машиной под названием «администрация г. Ростова-на-Дону», уметь планировать, анализировать и прогнозировать развитие ситуации и т. д.