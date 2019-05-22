МастерСлух учит быть счастливыми

Достижения отечественной медицины – прекрасный повод для гордости. А если при этом уникальная помощь оказывается в регионе, то это заслуживает особого признания. Именно такой прорыв год назад совершила сеть специализированных клиник МастерСлух.

Особое внимание здесь уделяется детям с кохлеарными имплантами – специальной системой, которая позволяет компенсировать тяжелые потери слуха и глухоту. Один раз в 5 лет таким детишкам необходима процедура по замене речевого процессора. До недавнего времени жители Ростовской области вынуждены были отправляться за этим по федеральной программе в Москву или Санкт-Петербург.

Но в прошлом году все изменилось: в Ростове-на-Дону, в дневном стационаре медицинского центра МастерСлух 10-летнему пациенту впервые заменили речевой процессор кохлеарного импланта за счет средств ОМС. Министерство здравоохранения Ростовской области поддержало эту инициативу, и теперь замену речевого процессора дети получают в «домашнем» регионе.

Фото предоставлено медицинским центром МастерСлух

Это стало возможным благодаря высокой квалификации врачей клинки, 15-летнему опыту работы со слабослышащими и современному оборудованию. В течение двух лет новые речевые процессоры по программе ОМС в МастерСлух получили 133 ребенка. Это первая частная клиниика в России, где бесплатно оказывают такую помощь.

Фото предоставлено медицинским центром МастерСлух

Но коллектив МастерСлух на этом не останавливается, и теперь в ростовской клинике новое направление – сурдологическая реабилилитация, то есть – развитие слуха и речи, которая доступна по полису.

Операция по установке кохлеарного импланта – это только первый шаг к тому, чтобы слышать мир. На 90% результат зависит от того, будет ли ребенок постоянно заниматься по специальной методике – с сурдопедагогом в центре, 3-4 раза в неделю. И дома, с мамой и папой – самостоятельно выполнять « домашние задания». Их для семьи разработает все тот же педагог, который научит его распознавать звуки. Процесс это длительный, занимает не один год, но без такой работы эффекта не будет.

Фото предоставлено медицинским центром МастерСлух

Реабилитация – необходимая и дорогостоящая часть пути к тому, чтобы не только получить физическую способность слышать мир, но и научит свободно ориентироваться в нем и понимать других. Теперь она доступна юным пациентам МастерСлух бесплатно.

Фото предоставлено медицинским центром МастерСлух

В субботу, 18 мая, первый год работы отметили небольшим праздником. Только для близких: врачи, педагоги и мамы с детьми. В этот день в центре Мастер Слух – Северный на пр. Космонавтов, 37, для родителей были приготовлены консультации специалистов и ответы на волнующие вопросы. Для ребят – танцы, игры и «сладкий стол».

Праздничная суббота для центра – исключение. Работа здесь идет ежедневно, и результаты впечатляющие. Об этом гостям праздника рассказал основатель сети медцентров Дмитрий Бочкарев:

- МастерСлух - первый в России частный сурдологический центр, который меняет речевые процессоры. Мы долго к этому шли и будем двигаться по этому пути дальше, а также заниматься комплексной реабилитацией детей. Главная цель – чтобы такие дети учились в массовых школах, ВУЗах наравне со слышащими сверстниками. И получили такие же перспективы в жизни. Эта работа – дело всей нашей жизни.

Фото предоставлено медицинским центром МастерСлух

Главный врач клиники Ирина Гребенюк подчеркнула, что родители стали больше знать о кохлеарной имплантации и проще относиться к перспективе хирургического вмешательства:

- Возможности, которые дает эта методика, впечатляют. Теперь к ним добавилась еще и замена речевого процессора по полису, а также реабилитация. А дальше все зависит от ребенка, родителей и специалистов, которые методично учат малыша новому для него навыку - слышать. Наши, «мастерслуховские» дети, для нас больше, чем просто пациенты. Они вырастают у нас на глазах, и мы гордимся их успехами!

Результат работы специалистов центра – врача-сурдолога, специалиста по настройке процессора и педагогов - счастливые ребята, пришедшие на день рождения клиники, ставшей им вторым домом. У каждого своя история, но всех их объединяет одно, теперь они не только слышат, но и говорят, развиваются, и мало в чем уступают своим сверстникам: учатся в общеобразовательных школах, поют, танцуют, читают стихи, занимаются музыкой, спортом и творчеством. Свои таланты ребята продемонстрировали гостям праздника. Это большая радость для врачей и родителей – видеть их счастливые улыбки!

МастерСлух учит быть счастливыми.В Ростове-на-Дону появилась бесплатная реабилитация слуха и речи для детей

Помимо праздника для ребят, к первому дню рождения центра реабилитации МастерСлух подготовил и полезное мероприятие для взрослых: региональный семинар для педагогов коррекционных школ. Он прошел на базе ростовской школы-интерната № 48 для слабослышащих детей, где по приглашению клиники выступили ведущие специалисты Санкт-Петербургского НИИ ЛОР.

Кстати, врачи МастерСлух не только постоянно повышают свою квалификацию, но и делятся наработками с коллегами. А опыт ростовского центра по реабилитации детей с кохлеарными имплантами, будет транслироваться и в другие города. В планах – развивать направление реабилитации в Кургане, Ставрополе и других региональных центрах.

Сейчас по всей России сеть представлена 24 клиниками в разных городах. Больше половину всех имеющихся в России специалистов данного направления, так или иначе - работают в медцентрах МастерСлух. В перспективе, сурдологической реабилитацией по полису ОМС планируется охватить как можно больше регионов.

Дело в том, что сурдология и сурдопедагогика – достаточно редкая врачебная специализация в России. А в регионах – опытный врач-сурдолог и хороший сурдопедагог – большая редкость. Особенно не хватает специалистов, которые работают по комплексной методике, с опорой на воспитание ребенка в обществе слышащих, адаптацию его в социуме, включая развитие слуха и речи.

Фото предоставлено медицинским центром МастерСлух

Вместе с тем по статистике в России на 1000 человек рождается 6 детей с нарушениями слуха, и по прогнозам специалистов показатель этот к 2030 году значительно вырастет.

Это связано с тем, что медики научились выхаживать недоношенных детей раннего возраста – именно такие малыши, чаще всего, имеют комплексные патологии развития, в том числе – снижение слуха. В группе риска все дети с экстремально низким весом при рождении и перенесшие реанимацию. Обязательный аудиологический скрининг в роддомах позволяет выявлять проблемы впервые дни жизни. Однако, далеко не все родители имеют элементарные знания о том, чем грозит их чаду снижение слуха. И, порой, не склонны придавать этому значение. Сурдологам и педагогам известны случаи, когда ребенка с серьёзной потерей слуха и отсутствием речи, семьи приводят на консультацию к врачу очень поздно: накануне поступления в садик или школу.

При этом, большая часть детей при ранней диагностике, протезировании современными цифровыми средствами и грамотной реабилитации могут компенсировать свой недостаток. Даже в самых сложных случаях ребенку можно помочь слышать мир, общаться, развиваться и быть счастливым: было бы желание родителей. А возможности в МастерСлух уже есть!

Фото предоставлено медицинским центром МастерСлух