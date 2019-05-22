2019-05-22T11:51:14+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону чиновница минтруда брала взятки дорогой мебелью

Женщину осудили на семь лет со штрафом в миллион рублей
Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове-на-Дону вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела по делам инвалидов.В Ростове-на-Дону вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела по делам инвалидов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростове-на-Дону за крупную взятку осудили чиновницу, которая ранее занимала должность начальника отдела по делам инвалидов Министерства труда и социального развития Ростовской области. Правоохранители установили, что Нелли Вартанян способствовала победе коммерческой организации в аукционах и конкурсах на проведение капитальных ремонтов в подведомственных ей учреждениях в рамках реализации программы "Доступная среда", а взамен получала от бизнесмена мебель. Речь идет о четырех госконтрактах в разных городах региона.

- После заключения контрактов и подписания актов о приеме выполненных работ директор коммерческой организации в период с июля 2016 года по март 2017-го оплатил и поставил в квартиру чиновницы мебель на сумму 480 тысяч рублей, а также передал денежные средства в размере 50 тысяч рублей за содействие, - передает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Октябрьский районный суд Ростова приговорил женщину к 7 годам колонии общего режима со штрафом в 1,06 миллиона рублей. Дело проходило по уголовной статье "Получение должностным лицом взятки в крупном размере". Также даму на 3 года лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с административно-хозяйственными функциями.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Сам высокопоставленный чиновник просил отправить его под домашний арест, утверждая, что не намерен скрываться и готов отдать свой заграничный паспорт, а давить на свидетелей он не будет. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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