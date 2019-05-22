«Убила наповал»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала фото в откровенном купальнике

Настоящий фурор на своей странице в социальных сетях произвела «Миссис Россия» Полина Диброва. Красавица опубликовала фотографию в откровенном купальнике. Да такую, что глаз не оторвать!

polinadibrova Редко мать позволяет себе такое декольте только сегодня

На снимке красотка стоит в бассейне и демонстрирует идеальную фигуру. При этом подписчики не могут поверить в то, что после рождения троих детей фигура может быть такой!

- Как же я люблю лето. Скорее бы прыгнуть в море, - подписала фотокарточку Полина.

polinadibrova Как же я люблю лето Скорее бы прыгнуть в море Соскучилась фото @antonina_demidova

И, как результат, шквал комплиментов от подписчиков.

- Очень красивая! Купальник класс! - написал один из них.

- От такой зажигалки глаз не оторвать, - поддержал другой.

- И у кого тут трое детей? - задался вопросом еще один Интернет-пользователь.

polinadibrova Девочки, совсем недавно я прошла дистанционный курс , подчеркнувший ещё чётче во мне женскую энергию

Были и такие комментарии: «Секси», «Ооочень красивая девочка», «Убила наповал» и «Женщина вамп».

В общей сложности, пост красавицы в купальнике набрал больше восьми тысяч лайков.

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Напомним, Полина Диброва из Ростова-на-Дону вышла замуж за своего земляка - известного российского телеведущего. Дмитрий Дибров впервые увидел будущую супругу на конкурсе красоты. Разница в возрасте у пары около десяти лет. Красавица родила шоумену троих сыновей. А после еще и стала «Миссис Россия».

К слову, чтобы поддерживать свою фигуру в тонусе, красавица активно занимается танцами и спортом, при этом делится с подписчиками эффективными упражнениями и секретами идеальной красоты.

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