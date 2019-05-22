2019-05-22T10:29:46+03:00
Общество

«Убила наповал»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала фото в откровенном купальнике

Поклонники не могут поверить, что после рождения троих детей фигура может быть такой [фото]
ГОШЕВ Игорь
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Настоящий фурор на своей странице в социальных сетях произвела «Миссис Россия» Полина Диброва. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Настоящий фурор на своей странице в социальных сетях произвела «Миссис Россия» Полина Диброва. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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Настоящий фурор на своей странице в социальных сетях произвела «Миссис Россия» Полина Диброва. Красавица опубликовала фотографию в откровенном купальнике. Да такую, что глаз не оторвать!

polinadibrovapolinadibrova
Редко мать позволяет себе такое декольте только сегодня
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На снимке красотка стоит в бассейне и демонстрирует идеальную фигуру. При этом подписчики не могут поверить в то, что после рождения троих детей фигура может быть такой!

- Как же я люблю лето. Скорее бы прыгнуть в море, - подписала фотокарточку Полина.

polinadibrovapolinadibrova
Как же я люблю лето Скорее бы прыгнуть в море Соскучилась фото @antonina_demidova
8586 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

И, как результат, шквал комплиментов от подписчиков.

- Очень красивая! Купальник класс! - написал один из них.

- От такой зажигалки глаз не оторвать, - поддержал другой.

- И у кого тут трое детей? - задался вопросом еще один Интернет-пользователь.

polinadibrovapolinadibrova
Девочки, совсем недавно я прошла дистанционный курс , подчеркнувший ещё чётче во мне женскую энергию
2039 отметок «Нравится»33 комментариевInstagram

Были и такие комментарии: «Секси», «Ооочень красивая девочка», «Убила наповал» и «Женщина вамп».

В общей сложности, пост красавицы в купальнике набрал больше восьми тысяч лайков.

polinadibrovapolinadibrova
10 лет промчались как один праздник
10632 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, Полина Диброва из Ростова-на-Дону вышла замуж за своего земляка - известного российского телеведущего. Дмитрий Дибров впервые увидел будущую супругу на конкурсе красоты. Разница в возрасте у пары около десяти лет. Красавица родила шоумену троих сыновей. А после еще и стала «Миссис Россия».

К слову, чтобы поддерживать свою фигуру в тонусе, красавица активно занимается танцами и спортом, при этом делится с подписчиками эффективными упражнениями и секретами идеальной красоты.

polinadibrovapolinadibrova
Бывает трудно на пути, но как правило все в итоге получается
5595 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ТОЛЬКО У НАС

Было дело: Дмитрий Дибров помог победить молодой супруге в конкурсе красоты

Несмотря на то, что разница в возрасте у супругов составляет три десятка лет, пару это никак не смущает. К слову, 12 лет назад у Полины был выбор участвовать в конкурсе «Ростовская красавица» - где у нее были все шансы победить, или выйти замуж. Она выбрала второе... (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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