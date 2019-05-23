«Абилимпикс» открывает новые таланты

На минувшей неделе, с 16 по 17 мая, в Ростовской области состоялся IV Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Основные события развернулись на нескольких площадках. Конкурсантов принимали у себя Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления, Новочеркасский технологический техникум-интернат, Шахтинский техникум дизайна и сервиса «Дон-Текс», а также Донской промышленный колледж в Ростове-на-Дону.

В Ростовской области прошел чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностямиФото: Юлия ЛАНДЫШ

Представители 29 образовательных учреждений из разных уголков Ростовской области приняли участие в этих соревнованиях. Школы и колледжи отправили на «Абилимпикс» своих лучших ребят, которые боролись за право поехать на национальный этап чемпионата. Кстати, он был создан в том числе и для того, чтобы наиболее талантливые ребята показали свое мастерство потенциальным работодателям. Оценка конкурсного труда участников ведется не только специализированной судейской комиссией, но и независимыми экспертами, которые таким образом присматривают для своих предприятий будущих сотрудников.

В Ростовской области прошел чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностямиФото: Юлия ЛАНДЫШ

- Это уже четвертый чемпионат «Абилимпикс» в Ростовской области, и за последние несколько лет мы заметно продвинулись вперед, - говорит директор НКПТиУ Галина Николаевна Григорьева. – Когда мы начинали развивать это движение в 2016 году, на первом нашем чемпионате было всего 4 компетенции и 22 участника. На сегодняшний день это 16 компетенций и 119 участников практически со всех территорий Ростовской области. Это хороший прогресс! В 2019 году мы впервые пошли на то, чтобы сформировать список компетенций по заявкам колледжей. Ребятам предоставлены все возможности для того, чтобы они показали свой уровень мастерства, при этом весьма достойный. Большинство участников ничем не уступают, а в некоторых моментах и превосходят своих сверстников, не имеющих проблем со здоровьем. Это ребята с сильным внутренним стержнем, и у них есть чему поучиться!

В Ростовской области прошел чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностямиФото: Юлия ЛАНДЫШ

К площадкам, где участники «Абилимпикса» соревнуются в кулинарном мастерстве, приковано повышенное внимание. Мимо аудитории, в которой ребята выпекали осетинские пироги, просто невозможно было пройти. Удивительно, но такое простое, казалось бы, дело имеет собственную философию. Как отметила главный эксперт компетенции Татьяна Скоба, идеальный осетинский пирог имеет диаметр 32-33 см, равное соотношение теста и начинки, а также температуру не ниже 75 градусов. При этом он должен быть вкусным и ароматным!

В Ростовской области прошел чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностямиФото: Юлия ЛАНДЫШ

Еще одна аппетитная компетенция - «Поварское дело». Конкурсанты должны были за два часа приготовить блинчики с яблоками и рубленый шницель с гарниром из булгура. Одна из участниц творчески подошла к заданию и смастерила ажурные блинчики, рисуя изящный узор на сковороде с помощью бутылочки с тонким носиком. Эксперт Екатерина Абраменко подчеркнула, что креативность подачи обязательно оценивается экспертами-работодателями в ходе «слепых» дегустаций. А саму идею кружевных блинов вполне может взять на вооружение любая хозяйка!

В Ростовской области прошел чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностямиФото: Юлия ЛАНДЫШ

Свои навыки наглядно демонстрировали и участники компетенции «Ремонт обуви». Конкурсное задание - выполнить ремонтные работы по верху и низу обуви. Эксперт Татьяна Николаева отметила высокий уровень мастерства у ребят. Все они мечтают создавать свои дизайнерские изделия, причем немало примеров, когда вчерашние студенты, поработав на крупных производствах и получив хороший опыт, открывают свое дело по выпуску обуви и кожгалантереи.

В Ростовской области прошел чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностямиФото: Юлия ЛАНДЫШ

Тем временем участники компетенции «Программное обеспечение» придумывали программу для пекарни, которая облегчила бы труд технолога. Главный эксперт Ольга Полякова говорит, что конкурсанты создают практически готовые программные продукты высокого уровня и занимают призовые места на различных конкурсах. В прошлом году победитель регионального этапа в этой компетенции одержал победу и на национальном чемпионате «Абилимпикс», а теперь готовится к международному, который состоится в 2020 году.

В Ростовской области прошел чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностямиФото: Юлия ЛАНДЫШ

Смежная компетенция «Администрирование баз данных» стала одной из самых популярных на этом чемпионате. Задание прикладное и очень конкретное - создать систему автоматического учета доходов пекарни в помощь бухгалтеру и руководителю. По словам эксперта Елизаветы Араповой, IT-специальности наиболее толерантны в плане возможностей трудоустройства людей с ограничениями по здоровью. Кроме того, в условиях цифровой экономики и перехода на электронный документооборот такие сотрудники могут работать удаленно.

Вопросы трудоустройства и обучения ребят с ограничениями по здоровью обсуждались в ходе чемпионата специалистами. Деловая программа чемпионата была не менее насыщена, чем соревновательная. Состоялись круглые столы, мастер-классы для школьников по различным специальностям, профориентационные игры для дошколят, тренинги по диагностике индивидуальных способностей.

Победителями IV Регионального чемпионата по профессиональному мастерству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Ростовской области стали:

Катасонова Анастасия Алексеевна, ГКОУ РО Гуковская школа-интернат № 12– компетенция Бисероплетение

Аладьин Антон Владимирович и Закотнова Надежда Андреевна, ГКОУ РО Донецкая школа – интернат– компетенция Кулинарное дело

Лобихина Вероника Александровна, ГКОУ РО Таганрогская специальная школа № 19 – компетенция Художественное вышивание

Токарева Ольга Игоревна, МБОУ лицей №7 г.Новочеркасска – компетенция Торговля (школьники)

Борисова Ульяна Андреевна, ГБПОУ РО «Азовский гуманитарно-технический колледж – компетенция Поварское дело

Метальников Анатолий Сергеевич, ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России – компетенция Администрирование баз данных

Апанов Сергей Георгиевич ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России – компетенцияРазработка программного обеспечения (программирование)

Горозовская Екатерина Александровна ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России – компетенцияВеб-дизайн

Бурханов Роман Хамзатович, ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»- компетенция Выпечка осетинских пирогов

Хасанов АсхабВисханович, ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России – компетенцияРемонт обуви

Агафонова Елена Юрьевна, ГБПОУ РО "Волгодонский педагогический колледж" – компетенция Учитель начальных классов

Бембинов БатрДжангарович, ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону строительный колледж» - компетенция Кирпичная кладка

Крылова Виктория Вячеславна, ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России – компетенция Портной

Шубник Алексей Андреевич, ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»- компетенция Обработка текста

Кундриков Роман Алексеевич, ГБПОУ РО«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» - компетенцияПромышленная робототехника

Лыманюк Василий Александрович – компетенция Торговля (специалисты)

Рожков Игорь Михайлович – компетенция Ремонт обуви (специалисты)

Войнова Лилия Сергеевна – компетенция Мультимедийная журналистика (специалисты) НКПТиУ

Поздравляем победителей и желаем успехов на федеральном этапе чемпионата!