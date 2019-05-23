Мать знала и молчала: в Ростовской области мужчина насиловал падчерицу-школьницу

Шумиха поднялась еще зимой, когда выяснилось, что 16-летняя школьница ждет ребенка. Семью девочки тут же стали проверять множество инстанций - прокуратура, органы опеки, полиция, следком. Они и вытащили скелеты из шкафа. Оказалось, что в многодетной семье (старшая от другого отца, двое младших - от подозреваемого) долгое время скрывали насилие.

- 38-летний отчим вступал в интимные отношения с падчерицей, - рассказал "КП-Ростов" источник в правоохранительных органах. - Мать девочки об этом знала, но по какой-то причине скрывала.

В отношении отчима тут же было возбуждено уголовное дело, он сейчас находится под стражей, полностью отрицая свою вину. Наказать решили и мать девочки, которая, выбирая между психологическим и физическим здоровьем ребенка, встала на сторону мужчины - отца младших детей. Она до последнего настаивала на невиновности мужа, надеясь, что единственного добытчика семьи (женщина безработная, а подозреваемый подрабатывал шабашками на стройках) не посадят.

- Судом установлено, что подсудимая, являясь матерью 16-летнего подростка, в течение многих лет не исполняла свои родительские обязанности надлежащим образом, способствовала совершению в отношении нее тяжкого преступления против половой неприкосновенности, - рассказала Оксана Сухарева, старший помощник прокурора Ростовской области.

Женщину признали виновной, приговорив к обязательным работам. Ее старшая дочь, которой уже 17 лет, родила сына и живет у родственников, младших поместили в приют. Решается вопрос о лишении осужденной родительских прав.

ДОСЛОВНО

Почему дети молчат о насилии?

- Да, молчат. По опыту знаю, что, если ребенка не спросить, он за редким исключением никогда и не расскажет, - сказала в эфире радио "КП-Ростов" старший инспектор 1-го отдела процессуального контроля СУ СК России по Ростовской области Ирина Айдинова. - Бывали случаи, что уже в ходе следствия, во время допроса или в беседе с экспертами, медиками или психологами, ребенок рассказывал еще о нескольких преступлениях, которые совершались на протяжении нескольких лет и в разных местах. Еще дети молчат из чувства страха, потому что преступник угрожает жертве убийством ее и ее близких, распространением их секрета среди друзей и одноклассников. Нельзя забывать, что ребенок в силу малолетнего возраста не осознает опасность происходящего, тем более, если преступник - отец или отчим, с которым у жертвы доверительные отношения. Есть и материальный аспект, когда взрослый покупает ребенку какие-то незначительные подарки, дает деньги на карманные расходы. И этим удерживает девочку возле себя длительное время. А детям постарше просто стыдно рассказывать об этом. Эти особенности детей прекрасно знают педофилы и умело этим пользуются (подробности).

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Было заявление в правоохранительные органы, возбудили уголовное дело. Вот только вскоре страшную для отчима-педофила статью 131 УК РФ (ч. 3, «Изнасилование несовершеннолетней») в ходе следствия заменили более мягкой статьей 134 (ч. 1, «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Суд приговорил Максима к году лишения свободы в колонии-поселении. Виновным он себя не признал. И уже вышел на свободу (подробности)