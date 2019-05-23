2019-05-23T17:38:03+03:00
Общество

«Это будет жаркое лето»: ТОП-10 купальников от «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой

Красавицы всего мира готовятся удивить поклонников [фото, видео]
ГОШЕВ Игорь
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Красавицы всего мира готовятся удивить поклонников. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.Красавицы всего мира готовятся удивить поклонников. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
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Весна отсчитывает свои последние денечки, а многие модницы уже пакуют чемоданы в надежде на скорый отпуск. Однако для того, чтобы поразить на пляже всю сильную половину человечества своей сногсшибательной фигурой, нужно подобрать правильный наряд.

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Когда Москва подождёт..
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Настоящий мастер в этом вопросе красавица-ростовчанка Валентина Расулова. Девушка буквально ворвалась в мир красоты, вначале став «Ростовской красавицей», потом войдя в ТОП-10 красавиц главного конкурса страны «Мисс Россия». А дальше были еще несколько громких побед - одна из них в международном конкурсе красавиц «Мисс Интерконтиненталь».

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Последний день перед моим днём рождения..
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При этом, глядя на это хрупкое создание, трудно поверить, что Валентина человек очень сильный по натуре. Модели удалось выиграть один из своих конкурсов красоты даже со сломанной ногой! Весь вечер она ходила по международном подиуму на 13-сантиметровых каблуках, а уже когда оказалась дома и боль стало терпеть невмоготу обратилась в больницу.

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Какая вам больше нравится фотография
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Доктор обалдел, глядя на ее рентгеновский снимок. Он поставил ей диагноз «Прелом ноги» и отправил модель отдыхать.

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Почему на одних жениться, а на других нет
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Но, надо сказать, что от высоких каблуков Валентина не отказалась раз и навсегда. В своем Инстаграм она то и дело показывает обновки, а также советуется с подписчицами, какую пару обуви купить ей на этот раз.

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Просто думала о том, как занять своё время с пользой и в своё удовольствие
1259 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но, пожалуй, самая большая страсть блондинки это купальники. Их у нее столько, что хватит, наверное, ходить в них каждый день несколько месяцев подряд не повторяясь.

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40 дней в дубай
1257 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Только за последнее время мы легко смогли насчитать десять совершено разных моделей пляжного костюма. При этом в каждом из них Валентина выглядит восхитительно!

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ЕСЛИ ТЫ ПОТЕРЯЛ НАДЕЖДУ
1686 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Надо сказать, что красотка увлекается здоровым образом жизни и сама часто дает подписчикам советы о том, как нужно питаться, чтобы похудеть.

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Как подготовить тело к отпуску?
3276 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кроме того, в ее еженедельном плотном графике посещение спортзала, откуда она также выкладывает сторис и делает селфи.

rasulova_valentinarasulova_valentina
Тренировка Малышки сохраняем , чтоб выполнить потом
833 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А тем, кто хочет быть в этом сезоне на высоте, стоит приглядеться к тем моделям, которые уже выбрала Валентина. Многие из ее подписчиков прямо так и пишут: «Это будет жаркое лето».

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Сейчас отправила второе задание в марафоне желаний
697 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На одном курорте вы с ней вряд ли встретитесь, а вот тенденции сезона легко можно понять. И помните, до лета осталось совсем чуть чуть.

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Ешь и худей
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ИСТОЧНИК KP.RU

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