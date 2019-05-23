«Это будет жаркое лето»: ТОП-10 купальников от «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой

Весна отсчитывает свои последние денечки, а многие модницы уже пакуют чемоданы в надежде на скорый отпуск. Однако для того, чтобы поразить на пляже всю сильную половину человечества своей сногсшибательной фигурой, нужно подобрать правильный наряд.

rasulova_valentina Когда Москва подождёт..

Настоящий мастер в этом вопросе красавица-ростовчанка Валентина Расулова. Девушка буквально ворвалась в мир красоты, вначале став «Ростовской красавицей», потом войдя в ТОП-10 красавиц главного конкурса страны «Мисс Россия». А дальше были еще несколько громких побед - одна из них в международном конкурсе красавиц «Мисс Интерконтиненталь».

rasulova_valentina Последний день перед моим днём рождения..

При этом, глядя на это хрупкое создание, трудно поверить, что Валентина человек очень сильный по натуре. Модели удалось выиграть один из своих конкурсов красоты даже со сломанной ногой! Весь вечер она ходила по международном подиуму на 13-сантиметровых каблуках, а уже когда оказалась дома и боль стало терпеть невмоготу обратилась в больницу.

rasulova_valentina Какая вам больше нравится фотография

Доктор обалдел, глядя на ее рентгеновский снимок. Он поставил ей диагноз «Прелом ноги» и отправил модель отдыхать.

rasulova_valentina Почему на одних жениться, а на других нет

Но, надо сказать, что от высоких каблуков Валентина не отказалась раз и навсегда. В своем Инстаграм она то и дело показывает обновки, а также советуется с подписчицами, какую пару обуви купить ей на этот раз.

rasulova_valentina Просто думала о том, как занять своё время с пользой и в своё удовольствие

Но, пожалуй, самая большая страсть блондинки это купальники. Их у нее столько, что хватит, наверное, ходить в них каждый день несколько месяцев подряд не повторяясь.

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Только за последнее время мы легко смогли насчитать десять совершено разных моделей пляжного костюма. При этом в каждом из них Валентина выглядит восхитительно!

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Надо сказать, что красотка увлекается здоровым образом жизни и сама часто дает подписчикам советы о том, как нужно питаться, чтобы похудеть.

rasulova_valentina Как подготовить тело к отпуску?

Кроме того, в ее еженедельном плотном графике посещение спортзала, откуда она также выкладывает сторис и делает селфи.

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А тем, кто хочет быть в этом сезоне на высоте, стоит приглядеться к тем моделям, которые уже выбрала Валентина. Многие из ее подписчиков прямо так и пишут: «Это будет жаркое лето».

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На одном курорте вы с ней вряд ли встретитесь, а вот тенденции сезона легко можно понять. И помните, до лета осталось совсем чуть чуть.

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