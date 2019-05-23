«Макдоналдс» вручил в Ростове-на-Дону именные стипендии работникам-студентам из 10 городов ЮФО

В субботу, 18 мая, в Ростове-на-Дону состоялся грандиозный праздник, который компания «Макдоналдс» устроила для своих лучших молодых сотрудников со всего Южного федерального округа. Торжество прошло на арт-площадке SalutSpace в центре города, где состоялась церемония награждения лауреатов программы поддержки образования «Макдоналдс» в России. Она обеспечивает рост и обучение сотрудников, успешно совмещающих работу в компании с учебой в вузах.

«Макдоналдс» поддерживает стремление учиться и развиваться, поэтому с 2001 года самые усердные молодые работники-студенты поощряются именными стипендиями. Кстати, 60% штата компании – это как раз представители студенчества. За период существования программы поддержки образования ее участниками стали более 4500 человек. На Юге России на предприятиях «Макдоналдс» трудятся более 4 000 человек, и 46 из них удостоены в этом году такой чести.

Получить свою минуту славы в день награждения собрались лучшие из лучших – лауреаты программы из Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи, Волгограда, Астрахани, Таганрога, Волжского, Новороссийска, Ставрополя и Пятигорска. Это уникальные ребята, которым удается одинаково успешно работать и учиться. Каждый день они доказывают одну простую истину: если ты студент, то не обязательно быть бедным. Стремись вперед, и все получится!

Добрая традиция чествовать отличников учебы и производства есть в каждом коллективе дружной семьи «Макдоналдс». Однако такой большой совместный праздник для ребят из разных городов ЮФО компания организовала впервые. Для них это еще одна возможность увидеть что-то новое, познакомиться друг с другом и поделиться опытом. Своим добросовестным трудом и отличной учебой они заслужили признание руководства, друзей и родственников. Именные дипломы стипендиаты «Макдоналдс» получали на сцене из рук топ-менеджмента «Макдоналдс» в ЮФО.

- Сегодня уникальное событие, мы чествуем наших лидеров, которыми искренне гордимся, - отметил руководитель сети «Макдоналдс» в ЮФО Виталий Шеленин. – Компания «Макдоналдс» является одним из самых крупных работодателей в России. Сейчас в нашей команде трудится около 50 000 сотрудников, и мы хотим привлечь в штат в нынешнем году еще порядка 5 000 человек. Коллектив очень молодой, средний возраст директора предприятия – 28 лет. Мы одна из немногих компаний, которые смело доверяют управление многомиллионным бизнесом молодым специалистам. Каждый из вас может построить успешную карьеру и стать руководителем!

Сделать карьеру в «Макдоналдс» под силу тем, кто трудится. Изо дня в день развивать свои способности, вырабатывать лидерские качества, учиться – это путь к успеху. Работая в дружной команде, ребята учатся преодолевать сложности и всегда идти вперед. Их нынешние наставники сами когда-то начинали первые шаги по карьерной лестнице, параллельно получая образование, а теперь они успешные руководители, которые своим примером показывают, что поставленных целей достичь вполне реально. Многие из тех, кто приходил в «Макдоналдс» на сезонную подработку, остались в компании и успешно развиваются. Ну а те, кто не задерживаются, все равно в дальнейшем используют полученный опыт практических знаний.

- Я тоже когда-то была на вашем месте, и отлично понимаю, что такое совмещать учебу с работой, - обратилась к стипендиатам руководитель производственного отдела Дарья Федюк. – В далеком 2001 году я пришла в «Макдоналдс» студенткой 1 курса. Планировала подработать, но сознательно задержалась. Компания помогла мне на всех этапах моего становления. Под влиянием работы в «Макдоналдс» я изменила решение по профессии, перевелась в другой вуз, стала учиться на менеджера и защищала диплом, уже будучи директором предприятия. С уверенностью могу сказать: вы должны развиваться каждый день, - наша компания предоставляет для этого огромные возможности. Учитесь у своих наставников и будьте хорошим примером для тех, кто смотрит на вас. А сегодня мы гордимся вами и празднуем ваш успех!

После церемонии награждения ребят ждали изысканные угощения, шоу-программа, мастер-класс от ведущей праздника Натальи Веды, праздничный торт и коллективное фото на память. Они не просто получили свои дипломы, но и сделали первый шаг в успешную взрослую жизнь. И это не просто красивые слова: 89% директоров предприятий «Макдоналдс» и 2/3 топ-менеджеров начинали свою карьеру, будучи студентами и совмещая работу и учебу. Учитывая, что для подавляющего большинства сотрудников компании от 16 до 24 лет «Макдоналдс» - это первое место работы, думаю, вывод очевиден: для молодых здесь открыты самые широкие возможности!

Стипендиаты Макдоналдс Южного Федерального Округа.

ДОСЛОВНО

Ксения Паско:

- Я бесконечно счастлива, огромное спасибо нашей компании! Для меня большая честь получить именную стипендию «Макдоналдс». Это хорошая прибавка к зарплате, а кроме того, отличная мотивация к тому, чтобы делать свою работу больше, чаще и лучше.

Владимир Голубятников:

- Спасибо компании «Макдоналдс» за то, что она дает каждому из нас проявить себя и свои лидерские навыки, научиться чему-то новому, общаться с людьми. Работаю почти два года и за это время меня повысили до уровня менеджера смены, это отличные новости и большое доверие со стороны работодателя.

Кристина Михайлова:

- Хочу сказать спасибо нашему коллективу - эти люди стали моей второй семьей. А также моим родителям за то, что приучили меня к самостоятельности. Ну и конечно «Макдоналдс» поблагодарю: здесь мою самостоятельность всячески поддерживают, дают развиваться, постигать такие навыки и умения, которым далеко не всегда можно обучиться на лекциях и семинарах в вузе…