"Дом же рухнет": ростовчане остановили строительство подземного гаража под 18-этажкой

Сегодня утром, 24 мая, в Ростове-на-Дону по адресу Грибоедовский, 4 разгорелись страсти. Жители 13-этажного дома вышли на улицу, опасаясь за свое жилище. Все дело в стройке, которая развернулась во дворе высотки, - там местный предприниматель собрался строить двухуровневый подземный гараж. В 4 часа утра строители стали огораживать территорию "зеленого островка" во дворе, жильцы выбежали, чтобы остановить их. Но возмущенных ростовчан встретила "охрана" гаража в виде группы крупных ребят сурового вида. Чтобы взять процесс под контроль, люди вызвали на место полицию и представителей администрации района. И те, и другие приехали и сейчас разбираются в ситуации.

- Беда даже не в самом гараже - у нас советские высотные дома стоят на склоне! - рассказала "КП" жительница многоэтажки Ольга Владимировна. - Представьте, что будет с фундаментом, он же просто поедет. Начнешь копать, и соседний 18-этажный дом ляжет на наш! Мы были против этого строительства, писали обращения в прокуратуру и администрацию города, но стройка все равно началась. Рано утром рабочие стали огораживать наш скверик забором, успели только наполовину, потом мы вышли и остановили их.

Ростовчане остановили ограждение территории в своем дворе, но смогут ли они защитить ее?Фото: предоставлено очевидцем

Люди уверены: возведение гаража нарушает градостроительные нормы, но финансово выгодно заинтересованным лицам. Ведь рядом активно строятся новые высотки, а мест, где можно припарковать машину больше не становится. Несмотря на протест жильцов, им пообещали, что уже завтра на объект пригонят экскаватор и возведение гаража продолжится, так как указанную землю отмежевали от дома несколько месяцев назад, и позже было подписано разрешение на строительство.

В полиции "Комсомолке" подтвердили, что стражи порядка на месте, по заявлению граждан проводится проверка. Ожидается комментарий от администрации Пролетарского района Ростова.

Народный сход с полицией и сотрудниками администрации.Фото: предоставлено очевидцем

Добавим, что этот тот самый "район за Театральной площадью", который горел в августе 2017 года. Тогда огонь уничтожил более ста зданий под обе стороны от многоэтажек, о которых идет речь. Тлеющий пепел залетал в окна высотных домов, но квартиры только чудом не пострадали.