День защиты детей 1 июня 2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий
День защиты детей 1 июня 2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий. Как рассказали в Управлении культуры города, парки подготовили интересную программу на праздники, гостей ждут веселые конкурсы, бесплатные карусели, аквагрим и концерты.
ПАРК ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО
10:00-12:00 - Бесплатное катание на аттракционах детей до 12 лет.
10:00-14:00 - Х открытый фестиваль детского творчества «Счастливое детство».
14:00-17:00 - Гала-концерт сценического искусства «Детям в парке посвящается».
17:00-19:00 - Праздничный концерт.
19:00-20:00 - Вечерний праздничный концерт с участием кавер-групп города.
12:00-18:00 - Интерактивные игры, розыгрыши призов и подарки.
10:00-13:00, 15:00-18:00 - Работа пространства «Книги.Люди.Впечатления», проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству и викторины по истории Донского края. А также проведение громких чтений стихов.
10:00-19:00 - Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров».
10:00-19:00 - Выставка работ художников «Донская палитра».
10:00-19:00 - Выставка работ прикладного искусства «Донская палата искусств и ремесел».
18:00-21:00 - «Дискотека кому за 30…», шахматно-шашечный павильон.
ПАРК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
09:00 – 15:00 - концерты, мастер-классы по оригами, робототехнике, рисование карандашами и мелками, аквагримм и аниматоры.
Парки города подготовили интересную программу на праздники.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
ПАРК ИМЕНИ ОСТРОВСКОГО
12.00 - большое праздничное пространство «День замечательных событий»: «Будет интересно», выступление образцовой студии танца и театра моды «Эксклюзив».
15.00 - Забег на бего велах.
16.00 - Фестиваль «Цветы Солнца».
ПАРК ДРУЖБА
с 15:00 - «Фестиваль Сказок 2019».
15:30 - 16:00 - Спектакль-сказка для детей и взрослых.
15:30 - 16:30 - Регистрация участников "Парада сказочных героев" и фото-сессия со сказочными с 15:00 до 20:00 - работает ярмарка мастеров.
с 15:30 до 19:30 - мастер-классы, фотозоны, интерактивные площадки сказочных героев, игротеки для детей и взрослых).
16:30 - Парад сказочных героев.
16:40 - Игровые конкурсы среди участников Парада сказочных героев, награждение.
16:50 - Флешмоб «Сказочный хоровод».
17:00 - 17:20 - Товарищеский матч между сборной командой Ростова-на-Дону и легендарной сборной сказочных героев «Лукоморье».
17:20 - 17:50 - Конкурс рисунков на асфальте «Моя любимая сказка».
17:20 - Галла-концерт «Волшебная книга Сказок».
18:20 - Театрально-игровая программа «Богатырская сила».
18:40 - Сказочная дискотека для детей и взрослых.
19:30 - Закрытие фестиваля.
Никакая погода праздник не сможет испортить детям праздник.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ПАРК ИМЕНИ ВИТИ ЧЕРЕВИЧКИНА
11.00-13.00 - гостей встречают ростовые куклы, с детьми играют аниматоры, проводятся конкурсы и викторины. Обещают призы и подарки. Выступление творческих коллективов города.
Будут работать площадки:
- Книжная выставка «Ростовчане в истории России»
- Настольные игры для детей; творческие мастер-классы; аква-гримм; фотозона.
- Акция «Триколор». Раздача ленточек посетителям парка.
ПАРК ИМЕНИ 1 МАЯ
11.00 – 13.00 - Выставка детских рисунков «Мир глазами детей».
11.00-13.00 - Концертная праздничная программа «Планета детей» выступают школьные самодеятельные коллективы.
11.00-12.15 Работа художественной площадки «Краски лета» (рисуем красками, карандашами, мелом).
11.00-13.00 работа площадки «Аква-грим» - «Создания образа».
11.00 - 12.15 работа театральной площадки «Театральный город», создание театральных этюдов.
11.00 -12.15 - работа площадки «Цветы городу» мастер -класс по созданию из бумаги.
11.00-12.15 - работа площадки ФК Ростов группа поддержки разучивание кричалок и движений в поддержку команды.
11.00-12.15 - Работа литературной площадки от детской библиотеки им. Маяковского.
11.00-12.15 - Площадка «Экологическая».
11.00-12.15 - Площадка «Настольные игры», различные игры.
11.00-12.15 - Площадка «Танцующий город», создание маленького флеш-моба.
12.15-12.30 - показ творческих номеров созданных на площадках за время праздника награждение самых ярких участников.
12.30-13.00 - Спектакль театральной студии «Маска» «Безумное чаепитие с Алисой».
*По данным Управления культуры Ростова-на-Дону.
ИСТОЧНИК KP.RU