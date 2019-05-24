2019-05-24T15:16:11+03:00
Общество

День защиты детей 1 июня 2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий

Выясняем, какая программа мероприятий пройдет 1 июня 2019 в Ростове-на-Дону в День защиты детей
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая программа мероприятий пройдет 1 июня 2019 в Ростове-на-Дону в День защиты детей .Выясняем, какая программа мероприятий пройдет 1 июня 2019 в Ростове-на-Дону в День защиты детей .Фото: Артем КИЛЬКИН
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День защиты детей 1 июня 2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий. Как рассказали в Управлении культуры города, парки подготовили интересную программу на праздники, гостей ждут веселые конкурсы, бесплатные карусели, аквагрим и концерты.

ПАРК ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО

10:00-12:00 - Бесплатное катание на аттракционах детей до 12 лет.

10:00-14:00 - Х открытый фестиваль детского творчества «Счастливое детство».

14:00-17:00 - Гала-концерт сценического искусства «Детям в парке посвящается».

17:00-19:00 - Праздничный концерт.

19:00-20:00 - Вечерний праздничный концерт с участием кавер-групп города.

12:00-18:00 - Интерактивные игры, розыгрыши призов и подарки.

10:00-13:00, 15:00-18:00 - Работа пространства «Книги.Люди.Впечатления», проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству и викторины по истории Донского края. А также проведение громких чтений стихов.

10:00-19:00 - Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров».

10:00-19:00 - Выставка работ художников «Донская палитра».

10:00-19:00 - Выставка работ прикладного искусства «Донская палата искусств и ремесел».

18:00-21:00 - «Дискотека кому за 30…», шахматно-шашечный павильон.

ПАРК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

09:00 – 15:00 - концерты, мастер-классы по оригами, робототехнике, рисование карандашами и мелками, аквагримм и аниматоры.

Парки города подготовили интересную программу на праздники. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Парки города подготовили интересную программу на праздники.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПАРК ИМЕНИ ОСТРОВСКОГО

12.00 - большое праздничное пространство «День замечательных событий»: «Будет интересно», выступление образцовой студии танца и театра моды «Эксклюзив».

15.00 - Забег на бего велах.

16.00 - Фестиваль «Цветы Солнца».

ПАРК ДРУЖБА

с 15:00 - «Фестиваль Сказок 2019».

15:30 - 16:00 - Спектакль-сказка для детей и взрослых.

15:30 - 16:30 - Регистрация участников "Парада сказочных героев" и фото-сессия со сказочными с 15:00 до 20:00 - работает ярмарка мастеров.

с 15:30 до 19:30 - мастер-классы, фотозоны, интерактивные площадки сказочных героев, игротеки для детей и взрослых).

16:30 - Парад сказочных героев.

16:40 - Игровые конкурсы среди участников Парада сказочных героев, награждение.

16:50 - Флешмоб «Сказочный хоровод».

17:00 - 17:20 - Товарищеский матч между сборной командой Ростова-на-Дону и легендарной сборной сказочных героев «Лукоморье».

17:20 - 17:50 - Конкурс рисунков на асфальте «Моя любимая сказка».

17:20 - Галла-концерт «Волшебная книга Сказок».

18:20 - Театрально-игровая программа «Богатырская сила».

18:40 - Сказочная дискотека для детей и взрослых.

19:30 - Закрытие фестиваля.

Никакая погода праздник не сможет испортить детям праздник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никакая погода праздник не сможет испортить детям праздник.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПАРК ИМЕНИ ВИТИ ЧЕРЕВИЧКИНА

11.00-13.00 - гостей встречают ростовые куклы, с детьми играют аниматоры, проводятся конкурсы и викторины. Обещают призы и подарки. Выступление творческих коллективов города.

Будут работать площадки:

- Книжная выставка «Ростовчане в истории России»

- Настольные игры для детей; творческие мастер-классы; аква-гримм; фотозона.

- Акция «Триколор». Раздача ленточек посетителям парка.

ПАРК ИМЕНИ 1 МАЯ

11.00 – 13.00 - Выставка детских рисунков «Мир глазами детей».

11.00-13.00 - Концертная праздничная программа «Планета детей» выступают школьные самодеятельные коллективы.

11.00-12.15 Работа художественной площадки «Краски лета» (рисуем красками, карандашами, мелом).

11.00-13.00 работа площадки «Аква-грим» - «Создания образа».

11.00 - 12.15 работа театральной площадки «Театральный город», создание театральных этюдов.

11.00 -12.15 - работа площадки «Цветы городу» мастер -класс по созданию из бумаги.

11.00-12.15 - работа площадки ФК Ростов группа поддержки разучивание кричалок и движений в поддержку команды.

11.00-12.15 - Работа литературной площадки от детской библиотеки им. Маяковского.

11.00-12.15 - Площадка «Экологическая».

11.00-12.15 - Площадка «Настольные игры», различные игры.

11.00-12.15 - Площадка «Танцующий город», создание маленького флеш-моба.

12.15-12.30 - показ творческих номеров созданных на площадках за время праздника награждение самых ярких участников.

12.30-13.00 - Спектакль театральной студии «Маска» «Безумное чаепитие с Алисой».

*По данным Управления культуры Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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