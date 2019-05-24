На жительницу Ростова-на-Дону мошенники зарегистрировали 59 «левых» сим-карт

А затем к ней пришла полиция и объявила, что с одного из номеров развели на деньги пенсионерку из далекой Тюмени

Ростовчанка Татьяна Чернова (имя и фамилия изменены) уже два с половиной месяца живет в тревожном ожидании, что к ней в любой момент могут заявиться полицейские и упечь за решетку — по какой-нибудь статье, связанной прямо или косвенно с мобильной связью. Телефонный терроризм, мошенничество, угрозы убийством или еще что-то такое — на выбор.

А все потому, что на нее неведомым образом оказались зарегистрированы свыше полусотни номеров одного из крупнейших операторов сотовой связи в России. Как так вышло? Она не знает. И опасения, кстати, не напрасны: одна из этих левых сим-карт уже «выстрелила» - с нее было совершено уголовное преступление.

Собственно, с этого все и началось.

ОДНА, ДВАДЦАТЬ... СОРОК СЕМЬ

- Как сейчас помню: это было в пятницу, 15 марта, прошла ровно неделя с Международного женского дня, поэтому и отложилось в памяти, - рассказала «КП» Татьяна. - Звонок в дверь. Открываю — на пороге капитан полиции. Так, мол, и так, говорит: «Гражданочка, с вашего телефона развели на деньги пенсионерку из Тольятти (бабушке позвонил неизвестный, представился сотрудником какой-то госструктуры и выманил у нее пароль банковской карты. - прим. ред.)! Что вы можете сказать по этому поводу, а?» Я, видимо, побледнела, поэтому он тон сменил и пояснил: там сумма небольшая, три тысячи рублей, поэтому и пришел я, обычный участковый уполномоченный — по заданию отработать сообщение от коллег из Сибири. А похитили бы больше, то приехала был оперативная группа.

Значительная часть сим-карт остается действующей и в настоящее время.

На следующий же день, наглотавшись предварительно на ночь корвалола, Татьяна рванула в офис оператора сотовой связи — выяснять, что, собственно, случилось.

И там ее ожидал еще один сюрприз. Конечно, неприятный.

- Сразу, чуть не с порога, выпалила - проверьте по паспорту, откуда у меня взялся еще один номер, если я не зарегистрировала его?! - продолжает ростовчанка. - А юноша-менеджер, проверив, поднимает на меня глаза и сообщает: «Вообще-то у вас не две симки, а двадцать». Сказать, что я в шоке — ничего не сказать. Я ведь бухгалтер по профессии, у меня все четко всегда, расписано от и до, чтобы дебет с кредитом сходился в любом деле. И тут — на-те, пожалуйста, двадцать сим-карт, о девятнадцати из которых я ни сном, ни духом никогда не знала.

Но дальше получилось еще круче. Она попросила сделать детализацию по паспорту, чтобы вывели ей на бумагу все телефонные номера с указанием договоров — и едва не села на пол прямо там же, в салоне связи.

- Парень этот говорит: «Погодите-ка минутку, да тут и не двадцать, а целых 47 сим-карт за вами числятся!» - Татьяна демонстрирует выписку. - Что делать, спрашиваю. Он объясняет: пишите отказ и обращайтесь в нашу дирекцию по клиентскому сервису.

«АБОНЕНТ» НЕДОСТУПЕН

Ответ, поступивший (стоит признать — очень оперативно, уже на следующий день) от мобильного оператора, стоит процитировать:

«Уважаемая Анна Витальевна (почему указана некая «Анна Витальевна» - загадка, нашу героиню зовут иначе, и обращение она писала от своего имени. - прим. ред.)! Позвольте выразить вам свое уважение и благодарность за пользование нашими услугами. На ваше обращение сообщаю, что (наша компания) провела дополнительную проверку по факту не заключения вами договоров. Если вы не регистрировали договора, то предлагаю вам заполнить заявление «Отказ от заключения договора». Если вы считаете, что в данном случае имеет место факт мошенничества или противоправного действия со стороны других лиц по отношению к вам, обратитесь к представителям правоохранительных органов. Со своей стороны, наша компания гарантирует полное информационное содействие».

По зарегистрированной на ростовчанку симке произошло уже, как минимум, одно преступление.Фото: Александр СТЕПАНОВ

Отказы она написала. В полицию тоже обратилась. Но, как выяснилось чуть позже, и в одном, и в другом случае «абоненты оказались вне зоны доступа».

В региональном главке МВД, например, объявили, что по ее обращению «проведена проверка», материалы которой спущены в районный отдел полиции — для... еще одной проверки и «принятия решения».

- Только вот участковый, который со мной связался после этого, через некоторое время куда-то пропал, а номер его мобильного теперь числился за другим сотрудником, - разводит руками ростовчанка. - И что делать — никто не может сказать.

Ответ оператора - корректный, вежливый, ничего не решающий.

С оператором мобильной связи ситуация оказалась еще интереснее. Когда она спустя месяц пришла вновь в салон, проверить, «сняли» ли с нее левые номера, то оказалось, что не просто не сняли, а к ним... добавились еще девять новых!

- Меня это все настолько достало, что я уже написала обращение в Администрацию Президента России, чтобы оттуда дали команду разобраться по-нормальному! - вздыхает Татьяна. - И ответ, кстати, пришел — направили непосредственно в само МВД, и я очень надеюсь, что и капитан-участковый этот теперь делом займется, и мобильный оператор разберется с бардаком в своем филиале в Ростове-на-Дону.

Татьяна сообщила о своей проблеме в Администрацию Президента РФ.

Правда, пока что этот самый бардак еще продолжается: к 23 мая, как она узнала во время очередного визита в офис мобильной связи, к уже имевшимся номерам добавились еще три, и теперь на ней уже 59 сим-карт!

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Дело запросто тянет на уголовку, если с сим-карт совершались преступления»

- Ситуация, в которую попала женщина, к сожалению спровоцирована халатным и даже преступным отношением к своей работе представителями оператора связи, которые допустили оформление множества сим-карт без удостоверения личности того человека, на которого заключается договор, - считает председатель Ростовской областной коллегии адвокатов «Право вето» Михаил Тохмахов. - С точки зрения ответственности за преступления, совершенные с использованием этих сим-карт, полагаю, что женщине ничего не угрожает, так как правоохранительные органы без труда получат сведения о регистрации оформленных на нее номеров по базовым станциям и установят, что сим-карты находились в момент криминальных деяний в одном регионе, а их «владелица» в совершенно другом. Иное дело, что представители оператора, виновные в нарушении порядка хранения и использования персональных данных гражданки и оформлении на нее телефонных номеров должны быть установлены и привлечены к ответственности. Речь может идти как об административном наказании по ст. 13.11 КоАП РФ, так и о санкциях, предусмотренных УК РФ, если будет установлено, что незаконное оформление сим-карт явилось частью некоего преступного плана, направленного на совершение более тяжких преступлений. Не реагирует МВД — надо идти в прокуратуру, только так!

ВЗГЛЯД «ИЗНУТРИ»

«Здесь действует реальная ОПГ — вероятно, один из дилеров»

«Комсомолка» попросила прокомментировать ситуацию бывшего сотрудника одного из операторов сотовой связи, имевшего отношение к вопросам контроля работы региональных офисов.

- Думаю, что существует группировка, которая, получив в свое время каким-то образом скан паспорта этой женщины, теперь оформляет по этому документу симки, уходящие потом к другим лицам.

- Как такое возможно вообще? Речь идет о некоем уволившемся сотруднике, который стащил пакет симок и теперь штампует для левых товарищей номера?

- Нет, уверен, что нет. Это действующая точка продаж, практически наверняка. Потому что, согласно существующим правилам, оформление сим-карт происходит только лично, с фотографированием и даже видеозаписью с камер наблюдения. Человек входит в систему оператора под своим логином и паролем, заключает договор, здесь все жестко регламентировано. Иначе говоря, на ноутбуке или планшете, расположив его на коленке у себя на диване или за кухонным столом, не получится такое провернуть. И задействованы, по моему мнению, никак не один, а несколько человек.

- Но если все так хорошо контролируется, это ведь дело времени (и скорее всего, небольшого времени), чтобы установить, кто безобразничает, так? Тогда вопрос на засыпку: они, те, кто эти занимаются, идиоты что ли, не понимают, что их легко могут раскрыть?

- Ну вот смотрите, какая штука. Там, в салонах связи, работают, в основном, мальчики и девочки по 19-20 лет, зачастую обычные студенты. И да — они не понимают, что их раскроют. Но над ними, по всей видимости, стоит хозяин точки, который с этого имеет прибыль. Такие случаи ведь и раньше бывали, но — единичные. А здесь дело поставлено на поток. Поэтому для меня загадка, почему сам оператор, который получил обращение от своего клиента, не закрыл к чертям эту точку?

- Действительно — почему?

- Нет ответа. Но логично предположить другое: если такая тема существует и вскрылась подделка с одним из абонентов, то вполне вероятно, существуют и другие подобные паспорта, на которых висят левые симки. И не только именно этого оператора, но и других. Так что, уверен, тут пора вмешиваться компетентным органам — от прокуратуры и вплоть до ФСБ.