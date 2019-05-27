2019-05-27T18:59:59+03:00
Общество

«Моя жена была бы жива»: в Ростовской области судят эксперта, не заметившего убийство

Сотрудник морга принял удушение за болезнь сердца, из-за чего преступники остались на свободе
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Криминальная парочка задушила Веру ремнем, заманив на пустырьКриминальная парочка задушила Веру ремнем, заманив на пустырьФото: СОЦСЕТИ
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Под Ростовом-на-Дону начался процесс над экспертом, который допустил роковую ошибку, приняв убийство женщины за болезнь сердца.

Тело хозяйки продуктового магазина Любови Власюк случайно обнаружил грибник, отправившийся в лесную зону, что на северо-западе от Ростова-на-Дону. Позвонил в полицию, вскоре приехала следственно-оперативная группа. Умершую привезли по территориальности - в морг небольшого города Аксай, где эксперт бюро и выдал справку, что причина смерти - ишемическая болезнь сердца.

Механизм сработал сразу - в уголовном деле было отказано, поиски возможных убийц прекратились. Хотя родные не были согласны, они просили разобраться в странностях - Любовь Власюк пропала без предупреждения, взяв с собой крупную сумму денег (более 300 тысяч рублей), некоторые ногти на руках умершей женщины, которая всегда за собой следила, были сломаны, а руки поцарапаны, будто она сопротивлялась. И вообще, как она там оказалась без машины? Но эксперт был неумолим - болезнь сердца.

А через два месяца в Ростове-на-Дону пропала еще одна женщина - Вера Кравец. Она ушла на встречу с одноклассницей, после чего ее телефон оказался «вне зоны действия сети». Исчезновение ростовчанки всколыхнуло весь город. Кипели социальные сети, люди перекидывали друг другу сообщения о розыске, волонтеры расклеивали листовки на столбах и у остановок. Люди писали слова поддержки родным - родителям, мужу и маленькому сыну, а те надеялись до последнего.

Вере было 38 лет. Фото: соцсети

Вере было 38 лет. Фото: соцсети

Через сутки пришла страшная новость - Вера Кравец убита. Подозреваемые - ее бывшая одноклассница и ее муж. Правоохранители быстро сложили пазл - женщина, причастная к гибели Веры, работала продавщицей в магазине, который принадлежал ранее найденной мертвой Любовь Власюк.

После задержания подозреваемых супругов Палаткиных была проведена эксгумация тела предпринимательницы, выводы уже других экспертов - смерть носила криминальный характер. Она была задушена.

- Судебно-медицинским экспертом допущена халатность, что привело к длительному периоду сокрытия от органов предварительного следствия криминального характера смерти женщины, и не позволило своевременно установить и изобличить виновных, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.

Все оказалось банально и страшно. Супруги Палаткины, столкнувшись с материальными проблемами, не спешили искать способы заработка, а решили выйти на большую тропу. Сначала убили клиента магазина, у которого заняли 100 тысяч рублей, потом хозяйку, заманив по предлогом поездки к гадалке-целительнице. Третьей жертвой стала Вера. Она случайно встретилась одноклассницей Палаткиной на улице, рассказала о болезни мужа, а та, предложив собрать крупную сумму денег, пообещала познакомить с целителем, который «поднимает на ноги всех, твоего точно поднимет».

Наталья Палаткина (слева) и Любовь Власюк. Фото: семейный архив

Наталья Палаткина (слева) и Любовь Власюк. Фото: семейный архив

С официальной позицией в том, что ошибка не позволила вовремя задержать преступников, согласен и супруг последней жертвы криминальной парочки. Ведь после исчезновения Власюк именно Наталья Палаткина была на подозрении.

- Если бы не эта ошибка, следующего преступления возможно бы и не было, а Вера сейчас была рядом со мной и сыном, - сказал в разговоре с «КП-Ростов» Денис Кравец.

Эксперту, кстати, проработавшему в системе свыше 20 лет, грозит штраф (до ста двадцати тысяч рублей), исправительные работы до года, либо арест на три месяца. Он свою вину не признает.

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Жительница Ростова-на-Дону 38-летняя Наталья погрязла в многочисленных займах. Сама она работала на Северном продавщицей продуктового магазина, зарплата крохотная, супруг-шабашник перебивался случайными доходами. А жить красиво хотелось сейчас. Как-то, разговорившись с покупателем-выпивихой, Наталья призналась в крайней нужде, а тот согласился выручить на пару месяцев. Занял 100 тысяч рублей, а вскоре попросил вернуть. Продавщица нашла только половину суммы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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