«Стильная штучка»! Виктория Лопырева гуляет по Майами в ультракоротких шортах

Молодая мама Виктория Лопырева поразила поклонников великолепной фигурой. После рождения первенца посол ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону очень быстро пришла в форму, доказательство тому - фотография в ультракоротких шортиках, которую красавица и телеведущая выложила на своей странице.

Комментарии не заставили себя ждать (авторский восторг, а также орфографию и пунктуация сохранены): «Стиляга!», «Бомба!», «Игорю повезло!», «Ваууу какая красотка шикарная», «Глаз не оторвать», «Красивая, яркая, неотразимая, счастья вам!», «Как ярко и солнечно».

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Напомним, в феврале 35-летняя Виктория Лопырева родила первенца от возлюбленного бизнесмена Игоря Булаткина. Малыш появился на свет в США, в одной из клиник Майами. Блондинка до сих пор там находится со своей семьей. Счастливый момент рождения сына был омрачен нападками хейтеров, которые обвинили телеведущую в том, что она увела мужчину из другой семьи. Но, похоже, черная полоса позади. Уже давно в Инстаграме красавицы из Ростова-на-Дону только положительные комментарии и добрые пожелания в адрес красивой и, судя по всему, очень счастливой семьи.

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