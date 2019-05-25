«Сексуальная ведьмочка»! Поклонники оценили новый образ экс-участницы «Дома-2» Марины Мексики

Марина Черкасова, она же - скандальная участница «Дома-2» Мексика из Ростова-на-Дону - выложила снимки с новой фотоссесии. Там она предстала не в привычном образе разбитной хулиганки с многочисленными татушками, а стильной красотки, которая знает себе цену. Строго, лаконично и сексуально.

- Красивая такая, - написали в комментариях. - На актрису похожа. На Пенелопу Крус.

ms.mexika Posh Spice #photography @logvi_boo #mua @mrs_anna_light #mexika

Поклонники пришли к выводу, что последняя ринопластика, которую девушка сделала чуть больше месяца назад, очень удачная. Самое удивительное, что хейтеры либо проспали новый снимок, либо им сказать нечего, так как почти ни одного злого комментария, фанаты в восторге (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены): «Какой же вам красивый носик сделали», «Ведьмочка», «Вауууу», «Очень», «Горячая штучка».

Напомним, Марине Мексике 24 года, она участвовала в шоу «Дом-2» и «Инстаграмщицы», сейчас она ведет активную жизнь в социальных сетях, выкладывая новости о каждом «чихе», вот только возлюбленного своего тщательно скрывает.

ms.mexika Я тупая, но я не глупая #мекskies #tattoogirls #makeup @ninochkamakeup #photography @apinphoto

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