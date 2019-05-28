Ростовские специалисты дают советы, как обезопасить детей от падений из окна

Каждый год в Ростове фиксируют свыше десятка трагедий, связанных с гибелью малышей, которые падают из окон, оперевшись на москитные сетки. Рассчитаны они на защиту от мух, комаров и тополиного пуха, вес ребенка для этой хрупкой преграды слишком велик.

- Ростовчанин забрал из детского сада свою четырехлетнюю дочь и ее трехлетнюю подругу, - рассказали одну из историй в правоохранительных органах. - В квартире оставил малышек играться одних, отлучившись на несколько минут. Вернувшись в комнату, он не обнаружил детей, зато увидел открытое окно без москитной сетки. После падения с пятого этажа девочки выжили, но получили тяжелые травмы. САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ - 2-3 ГОДА

Следователи, которые всегда выезжают на происшествия с участием несовершеннолетних, говорят, что в Ростове падение из окна - одна из основных причин травматизма и смертности малышей. Чаще всего это происходит, когда они остаются без присмотра на непродолжительное время. Ситуации, увы, типичные. В одном случае мама ушла на кухню сварить кашу малышу, в другом - провожала подругу в коридоре, в третьем - банально вышла помыть руки в ванную. Но этих двух-трех минут подвижным детям хватало, чтобы взобраться на подоконник и опереться на москитную сетку. Специалисты говорят, что особенно часто подобные случаи происходят с детьми, которые уже рвутся совершать самостоятельные поступки, но еще не оценивают их опасность.

ПОКАЗЫВАЙТЕ НА СВОЕМ ПРИМЕРЕ

Причем в Ростове были случаи, когда родители вместо того, чтобы запрещать ребенку подходить к окну, сами приучают к нему, ставя на подоконник, либо разрешают залазить в их присутствии.

- На самом деле надо не приучать детей к окну, а наоборот, отучать, - говорит детский психолог Елена Новоперская. - Наиболее опасный возраст - 2-4 года, когда малыши уже научились ходить, но не знают страха, наоборот, им все интересно. Надо не только говорить, но и показывать на своем примере. Это касается и правил перехода дороги, и обращения, к примеру, с кухонным ножом, розетками.

ВАЖНО!

Как уберечь от падения

На самом деле, все просто. Устанавливая металлопластиковые окна, надо приобрести специальные устройства, которые не позволяют детям открывать форточку. В ином случае никогда не оставляйте ребенка одного в комнате, если там открыто окно. Даже если нужно отойти на пару минут на кухню, всегда надо забирать малыша с собой. В Ростове был случай, когда мамочка купала в ванной младшего ребенка, а в это время старший залез на подоконник и выпал вниз. Причем женщина была уверена в его безопасности, ведь неоднократно проговаривала с ним правила поведения.

КОНКРЕТНО

Семь правил для родителей

1. Никогда не оставляйте маленьких детей одних без присмотра в комнатах с открытыми окнами и на балконах даже на короткий срок.

2. Отодвиньте от окон мебель, по которой ребенок может свободно залезть на подоконник.

3. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки, так как они не защитят малыша от выпадения.

4. По возможности открывайте окна в безопасном режиме проветривания.

5. Установите на окна специальные блокираторы, которые позволят ребенку открыть окно не более нескольких сантиметров.

6. Если вы что-то показываете малышу из окна, всегда крепко держите его и будьте готовы к его резким движениям.

7. Обязательно объясните ребенку об опасности приближения к открытым окнам, ненадежности москитных сеток и неприспособленности подоконников для игр.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Шахтах мужчина, пытаясь спасти выпавшую из окна девочку, упал вместе с ней

В Шахтах родителям двухлетней девочки, которые за ней не уследили, грозит административное дело. В понедельник, 27 мая, они на пару минут упустили из виду дочь. Этого времени хватило ребенку, чтобы забраться на подоконник. Малышка, облокотившись на сетку, выпала вместе с ней, но в полете смогла зацепиться за кондиционер (подробности)