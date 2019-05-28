В Ростовской области рецидивист при задержании ранил ножом полицейского

В Ростовской области по тревоге подняты все наряды полиции на розыск преступника, ранившего ножом полицейского при задержании.

- ЧП произошло, когда сотрудник ППС межрайонного отдела МВД Каменск-Шахтинского возвращался домой после работы, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. - По пути он заметил мужчину, который конфликтовал с какими-то молодыми людьми возле кафе. Заметив, что дело вот-вот перерастет в драку, сержант Дмитрий Б. решил вмешаться и, представившись, попросил участников потасовки остановиться и представить документы. В ответ один из участников разборки выхватил нож и набросился на полицейского.

Увернуться от нападавшего сержанту не удалось — тот его ранил ножом. После чего, разумеется, дернул наутек. Сейчас проверяются записи с камер видеонаблюдения, чтобы понять, куда скрылся преступник — по предварительным данным, его личность уже установлена, это местный житель, ранее судимый за кражу и буквально недавно вышедший на свободу из колонии. Сейчас он снова, по данным "КП", находится в розыске - и вновь за кражу.

- Возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемого, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области.

Добавим, что сержант доставлен в местную ЦРБ с проникающим ранением брюшной полости, где ему сделали операцию: его состояние оценивается как стабильно-тяжелое, однако жизни сотрудника правоохранительных органов угрозы сейчас нет.