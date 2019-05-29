В ростовском Роспотребнадзоре рассказали, как правильно собрать ребенка в лагерь

Кому - ЕГЭ, а кому - долгожданные каникулы и все прелести летнего отдыха. В Министерстве труда Ростовской области озвучили, что в этом году планируют оздоровить и обеспечить летний досуг около 500 тысячам ростовских детей. При этом многие из них отправятся в летние лагеря. О том, как правильно подготовить ребенка и собрать чемодан, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону.

«У ЛАГЕРЯ ДОЛЖНО БЫТЬ САНИТАРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ»

- Родители должны вдумчиво подойти к вопросу выбора лагеря, - предупреждают специалисты. - Прежде всего, необходимо проверить наличие у оздоровительного учреждения санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления. Информация об этом есть на официальном сайте регионального правительства.

Кроме того, родители или опекуны имеют права получить компенсацию за путевку (какую, см. ниже). В этом году, утвержденная Региональной службой по тарифам, средняя стоимость путевки в загородные стационарные оздоровительные лагеря составляет 709,21 рублей на одного ребенка в сутки или 14 893,41 рублей за смену в 21 день. А в санаторные оздоровительные круглогодичные лагеря – 921,75 рублей за день или 22 122 рубля за 24 дня.

КАКИЕ ВЕЩИ НЕ ЗАБЫТЬ

Эпидемиологи говорят: важно правильно собрать ребенка в лагерь, сложив в его рюкзак все необходимое для комфортного отдыха при любой погоде.

Так, одежда и обувь должны соответствовать сезону и погоде. Лучше положить теплые вещи, спортивный костюм и кроссовки, тапочки для душевой, а также кепку и панаму для защиты от солнца, соответственно купальник или плавки - если в лагере есть водоем, река или бассейн.

- Не забудьте о средствах гигиены, солнцезащитном креме, средстве от комаров, - говорят санитарные врачи. - А еще расскажите ребенку, почему нельзя брать полотенце, зубную щетку или расческу друга, а также обмениваться личными вещами.

В этом году планируют оздоровить и обеспечить летний досуг около 500 тысячам ростовских детей.Фото: Евгения ГУСЕВА

ПРО ЕДУ

Чтобы чадо не исхудало, многие стараются дать в дорогу побольше съестного про запас. Но главное помнить: не стоит давать с собой скоропортящихся продуктов из мяса, рыбы, творога, пирожных с кремом и сладких газированных напитков. По другим продуктам - обращайте внимание на условия хранения и срок реализации, указанные на упаковке.

А вот бутылка с простой негазированной воды точно лишней не будет. Она должна быть обязательно.

ПОЛИКЛИНИКУ ПОСЕТИТЬ ПРИДЕТСЯ

Однако вместе с багажом, у ребенка должен быть и пакет необходимых документов, в том числе и справок. В частности, с собой надо положить копию медицинского полиса, справку о состоянии здоровья с указанием профилактических прививок, необходимых анализов, а также обо всех имеющихся у ребенка хронических заболеваниях, аллергических реакциях и ограничениях для спортивных занятий.

А еще - не раньше чем за три дня, до выезда нужно наведаться в детскую поликлинику по месту жительства и получить там справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, осмотре на чесотку и педикулез.

ЦИФРА В ТЕМУ

913 оздоровительных организации. Столько их на Дону. Это на шесть больше, чем годом ранее. Львиная доля из них - 874 лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений. Есть еще 13 санаторных, 23 загородных стационарных и три палаточных лагеря.

*По данным Министерства труда РО.

ВАЖНО

Кому выплачивается компенсация и в каком размере*:

100 % стоимости путевки - родителям детей из малоимущих семей;

90 % стоимости путевки - родителям детей из семей, среднедушевой доход которых не превышает 150 процентов величины прожиточного минимума;

50 % стоимости путевки - родителям детей из семей, не относящихся к вышеназванным категориям;

100 % стоимости путевки - законным представителям детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), воспитывающихся в приемных семьях;

50 % стоимости путевки - организациям, закупившим путевки, и организациям, имеющим на балансе санаторные лагеря, оздоровительные лагеря, на оздоровление детей граждан, работающих в этих организациях.

*Обращаться в министерство труда РО.