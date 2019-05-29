В Волгодонске экс-сотрудник ГИБДД расстрелял из обреза бывшую сожительницу, застав ее с другим

Жуткий триллер произошел в среду, 29 мая, вечером на окраине Волгодонска. 60-летний экс-сотрудник МВД расстрелял из обреза свою бывшую сожительницу, заприметив ее с новым ухажером.

- Это случилось около пяти вечера, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - По предварительным данным, мужчина на почве ревности произвел выстрел в местную жительницу. Как только поступила информация о ЧП, на место происшествия незамедлительно выехала группа быстрого реагирования, стрелявший был задержан и доставлен в отдел полиции. Пострадавшая госпитализирована. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уточнил источник «Комсомольской правды» в силовых структурах, нападавший лет десять назад действительно служил в правоохранительных органах, но это было еще до реформы МВД, когда полиция еще именовалась милицией, и он работал в инспектором ГИБДД в Константиновском районе.

С женщиной, на которую он напал, они ранее сожительствовали (ему исполнилось шестьдесят, а она, к слову, значительно моложе), но несколько месяцев назад расстались: как утверждает наш источник, бывший гаишник в последнее время очень полюбил крепко выпивать, из-за чего у него «сносило крышу» - и он даже несколько раз поднимал на нее руку.

А сегодня как раз он надумал отправиться к ней мириться - и, по неофициальным данным, вновь принял на грудь для храбрости. Но когда уже, приехав, вышел из машины, то заметил, как его бывшая идет под руку с другим.

- Как рассказывают очевидцы, он круто развернулся, выкрикнув что-то, побежал обратно к автомобилю, открыл багажник, вытащил обрез и рванул обратно, начав палить еще на ходу, поэтому получилось не прицельно, однако сумел попасть - дробь разворотила женщине грудь, зацепила руку, - отметил собеседник "Комсомолки". - Ее новый мужчина успел увернуться, а потом бросился на нападавшего - тот больше выстрелить не смог, завязалась драка, они упали на землю. Повезло еще, что вмешались прохожие не робкого десятка, помогли скрутить безумца и дождаться приезда полиции.

Пострадавшая, по информации медиков, находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь продолжают бороться врачи.