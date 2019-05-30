"Пассажир вылетел через лобовое стекло": Фура протаранила "КамАЗ" в Ростовской области

В четверг, 30 мая, около 07:20 на трассе "Волгоград - Каменск-Шахтинский" произошло страшное дорожное происшествие, в котором погиб человек. В редакцию газеты «Комсомольская правда-Ростов» попало видео ЧП. Как сообщает очевидец, авария случилась в Каменском районе Ростовской области.

- Недалеко от станции "Лаврово" Mersedes Benz врезался в ехавший "КамАЗ", - рассказал читатель сайта kp.ru. - По предварительным данным, 35-летний водитель фуры не рассчитал габариты и не справился с управлением. В результате, 53-летний мужчина, сидевший на пассажирском сиденье иномарки, вылетел через лобовое стекло.

Известно, что травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшим на место медикам скорой помощи оставалось констатировать лишь его смерть.

В Управлении ГИБДД по региону добавили, что по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/711831" frameborder="0"></iframe> Видео с места смертельного ДТП в Ростовской области.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове-на-Дону ночью перевернулся зерновоз

Авария случилась около 03:10 на пересечении улиц Беляева и Королева - это в Северном жилом массиве донской столицы. Там перевернулся зерновоз. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением. (подробности)