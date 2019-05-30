2019-05-30T14:31:20+03:00
Туризм

Планируем отпуск: что нужно знать при покупке турпутевки

И можно ли вернуть уплаченные деньги при отказе от тура
Юлия ЛАНДЫШ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На пороге лето – главный сезон для отпусков и путешествий. Планировать свой долгожданный отдых мы, как правило, начинаем заблаговременно. Кто-то самостоятельно разрабатывает неизведанные маршруты, но подавляющее большинство пользуется услугами туроператоров и турагентств. Покупая готовые путевки, мы доверяем профессионализму и опыту специалистов, которые работают в этой сфере. Как грамотно оформить такую покупку, чтобы отпуск принес только позитивные эмоции?

Туристическая отрасль работает в рамках Федерального закона «Об основах туристской деятельности», нормы которого путешественнику желательно знать заранее. Для начала надо разобраться, с кем заключается договор - с туроператором или турагентом. Туроператор формирует турпродукт (отель, перелет, трансфер, страховку, экскурсии) в единый турпакет, поэтому фактически за качество товара несет ответственность именно он. Агентства же продают готовую услугу в розницу, получая комиссию с каждого договора.

На что обращать внимание при оформлении документов? В договоре должна быть прописана информация о полной стоимости тура в рублях. Это особенно важно, если вы приобретаете путевку заблаговременно и оплачиваете ее частями. Не стесняйтесь спрашивать, что включено в стоимость, а за что придется доплачивать. Проверьте подписи под договором, запросите документ на полномочия лица, подписавшего договор; проверьте соответствие регистрационных данных и банковских реквизитов в «шапке» договора и в печати.

Обязательно сверьте информацию в договоре и ваучере – этот документ устанавливает право туриста на услуги. В нем должны быть указаны:

- страна, город, маршрут путешествия; наименование отеля, категория («звёзды»), тип номера;

- тип питания (полный пансион – FB, полупансион – НВ, завтраки- В, «все включено» - АLL, без питания - room оnly);

- если есть, то дополнительные услуги (трансфер, виза, экскурсии и др.);

- точная дата начала и окончания поездки, количество дней и ночей; виды транспорта, класс билетов и порядок сопровождения.

Кроме того, менеджер агентства обязан представить вам полную информацию о возможных опасностях при совершении путешествия, о месте нахождения представительств РФ в стране временного пребывания, об операторе, а также контакты принимающей стороны.

Все возникающие в поездке проблемы (размещение, встречи-проводы, питание, экскурсионные программы) всегда проще и быстрее решать с представителями оператора, так именно им и организована система конкретных туруслуг. При этом, если недостаток существенный, то можно требовать возврата денег за путевку в полном размере. Турист вправе обратиться с претензией как к агентству, так и напрямую к туроператору, который обязан дать ответ или выплатить требуемые суммы добровольно. Если требования правомерны, а турфирма отказывается возвращать деньги, то следует обращаться в суд.

Возможно ли вернуть деньги за путевку, если у покупателя возникли форс-мажорные обстоятельства, при которых поездка становится невозможной? Да, по «Закону о защите прав потребителей», а также согласно Правилам оказания услуг по реализации туристского продукта, покупатель имеет право отказаться от тура в любой момент. При этом ни одним законом не предусмотрены штрафы за отказ от подобных услуг. Свой отказ от тура вы должны заявить в письменном виде и оставить себе копию заявления с отметкой о принятии. При этом исполнитель имеет право на произведенные им расходы поставщикам услуг, если сможет их подтвердить. Поэтому чем раньше вы обратитесь с заявлением об отказе от тура, тем больше вероятность возврата полной стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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