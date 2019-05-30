Быть швеей модно!

Компания «Элис Фэшн Рус» известна не только в Ростове-на-Дону. Магазины марки представлены более чем в 100 городах России и СНГ. Специализация компании - пошив модной и качественной одежды. До недавнего времени - только женской, под брендами Elis и Lalis: за регулярным обновлением коллекций платьев, блуз, костюмов и пальто пристально следят поклонницы марки вот уже более25 лет. В этом году ассортимент расширили, введя линию джинсовой одежды. В ближайших планах - начать одевать мужчин. Первые мужские костюмы и сорочки уже осенью этого года поступят в продажу в розничной сети.

Немного истории

Официально историю предприятия принято отсчитывать с 1920 года - первые архивные документы, которые уцелели в бурной истории ХХ века, относятся к этой дате. За почти 100 лет швейная фабрика несколько раз сменила название, а с ее конвейеров выходило даже военное обмундирование. Сейчас «Элис Фэшн Рус» можно назвать международным холдингом, объединяющим пять фабрик и производственных участков и дающим работу двум тысячам сотрудников. И это не предел: в ближайшие годы только в Ростове-на-Дону компания создаст около 500 новых рабочих мест.

Ситуация на рынке труда

Руководство предприятия уже сейчас озабочено решением кадрового вопроса.

Рассказывает Наталья Перепелица, руководитель службы персонала АО «Элис Фэшн Рус»:

- Трудоустройство, профессиональная самореализация - одна из глобальных проблем, с которой сталкиваются и развитые, и развивающиеся страны мира. Но сухие данные статистики - это одно, а остаться без источника дохода, средств к существованию или заниматься не своим делом - это личная трагедия, с которой в той или иной мере сталкивался, наверное, каждый взрослый человек.

Руководитель службы персонала Перепелица Н.В. Фото: АО «Элис Фэшн Рус»

Сейчас пора, когда и родители, и их уже почти самостоятельные дети с волнением размышляют, куда поступить после школы. Какой сделать выбор, чтобы не ошибиться, не потратить впустую драгоценные годы юности, чтобы усилия, вложенные в учебу, могли гарантированно и быстро начать приносить отдачу?

В последние десятилетия сформировалась мода на получение высшего образования. Родители выбиваются из последних сил, чтобы оплатить учебу на коммерческой основе даже тем детям, кому она не очень интересна, которые впоследствии не будут работать по специальности. Те самые «юристы и экономисты», для которых просто физически не существует достаточного количества рабочих мест.

Между тем, получить рабочую специальность намного быстрее, проще, дешевле (а в большинстве случаев бесплатно). На выпускников ССУЗов высокий спрос среди работодателей, а уровень их заработной платы не только не уступает, но зачастую и превосходит доходы «белых воротничков».

Где рады выпускникам ССУЗов?

- АО «Элис Фэшн Рус» - крупный региональный работодатель и налогоплательщик, - продолжает Наталья Валерьевна. - Сейчас в Ростове-на-Дону у нас две фабрики (еще 3 - в других городах), но до конца следующего года мы откроем еще одну производственную площадку на Королева, 1 в (Северном жилом массиве) Суворовский. В чуть более отдаленных планах, в течение ближайших пяти лет, компания построит и откроет второй новый участок - недалеко от микрорайона Левенцовский. В сумме это 500 рабочих мест, созданных с нуля. И мы остро нуждаемся в швеях. Их нам нужно много, и я могу точно сказать, что и через несколько лет спрос на них не уменьшится.

Условия труда

Швея на современном предприятии - это, скорее, оператор сложного импортного оборудования. Современные машины самостоятельно выполняют тончайшие операции: раскраивают материал, пришивают пуговицы, фиксируют петли... Но без присутствия человека в сфере производства одежды обойтись невозможно.

Фото: АО «Элис Фэшн Рус»

Производство располагается в современных, чистых, светлых цехах. Здесь соблюдены все нормы: уровень освещенности, чистоты, влажности и температуры воздуха. Рабочие места оборудованы с учетом эргономики.

Швея, выполняющая норму выработки, получает более 29 тысяч рублей в месяц. При этом сотрудники сами отмечают, что нормы вполне посильные. Очень многие выполняют больше запланированного: их заработок может доходить и до 40 тысяч рублей.

Все выплаты - только в белую: официальное трудоустройство, оплата отпусков и больничных в соответствии с нормами Трудового кодекса. Белая зарплата - большой плюс для тех, кто собирается брать ипотечный или любой другой кредит, а также задумывается о рождении ребенка.

Помимо достойного дохода, есть и другие бонусы: корпоративное питание, скидки на одежду и материалы, ежегодная диспансеризация, льготные программы отдыха для сотрудников и их детей.

Как устроиться в ELIS?

Существует два пути трудоустройства. Первый из них - традиционный, он подходит для сегодняшних выпускников девятых классов: поступить в техникум или училище, за 2 года и 10 месяцев получить соответствующий аттестат и профильные знания и прийти в кадровый отдел компании.

Второй путь намного быстрее и подходит любому желающему независимо от пола, возраста и навыков в сфере шитья. АО «Элис Фэшн Рус» на своей территории организовало учебные участки. Прийти учиться может каждый. Обучение занимает 4 месяца, в течение которых «новички» под руководством опытных наставников перенимают нужные знания и умения, овладевают мастерством работы на современном швейном оборудовании. Мастера плавно подводят своих подопечных к норме выработки. А руководство предприятия платит «новичкам» 17 тысяч рублей в месяц - такой «стипендии» нет ни в одном вузе региона!

Кстати, несмотря на то, что профессия «швея» в русском языке женского рода, мужчины тоже с удовольствием работают на этой должности.

Карьера

Компания АО «Элис Фэшн Рус» самостоятельно «выращивает» кадры. Стать мастером, начальником цеха или модельером вполне реально! Главное - сделать первый шаг, просто позвонив в службу персонала компании по телефонам 311-30-02, +7 (989) 511-30-02.

Кстати

На профессию «портной» в 2019 году открыт набор в профтехучилище №7 г. Ростова-на-Дону.

Опытный портной в ELIS зарабатывает 34 - 53 тысячи рублей в месяц.

Фото: АО «Элис Фэшн Рус»

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