Ростовская область потратит 1,3 млрд рублей в течение трех лет на завершение строительства домов-долгостроев

В донском парламенте заявили, что в регионе на данный момент уже сформирована правовая база для решения проблем обманутых дольщиков, и соответствующие механизмы, созданные благодаря ей, позволяют заниматься этими вопросами эффективно.

- Ростовская область вплотную занимается этой сложнейшей темой, начиная с 2013 года — с тех пор, как был принят региональный закон о мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства (вступил в силу с 1 января 2014-го. - прим. авт.), - отметил вице-спикер ЗС РО Александр Скрябин, возглавляющий комитет по строительству. - И за эти годы, по настоящее время, в него было внесено пятнадцать изменений, продиктованных временем, и принято двадцать подзаконных актов и поправок к ним.

Такое количество корректировок этого нормативного акта, по словам депутата, говорит о том, что власти региона пытаются решать эту проблему и ищут все новые варианты обеспечения жильем обманутых дольщиков, а Ростовская область, стоит напомнить, началу второго десятилетия 21-го века оказалась в числе субъектов РФ, где эта проблема стояла наиболее остро.

По данным на 2014 год, в 59 субъектах России насчитывалось свыше восьмисот проблемных объектов и почти 73 тысячи человек, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков. Абсолютным лидером по проблемным объектам и по числу обманутых дольщиков была Московская область (84 дома, более 11 тысяч пострадавших), на втором месте - Санкт-Петербург (26 домов и свыше 4 тысяч соответственно), на третьем - Краснодарский край (26 домов и более 3 тысяч). В Ростовской области на тот момент насчитывалось 36 незавершенных объектов долевого строительства и почти 2,5 тысячи обманутых дольщиков.

Но еще хуже было то, что количество проблемных домов продолжало расти — первую волну, по мнению экспертов, во многом спровоцировали кризис 2008-го и несовершенство законодательства в сфере строительства (точнее — надзора за ним), вторую — новое финансово-экономическое потрясение уже 2014-го. Иначе говоря, застройщики, не рассчитав силы не исполняли свои обязательства (а в некоторых случаях, чего скрывать, и не собирались этого делать, банально похитив деньги дольщиков), и многие дома даже не выходили «в рост» со стадии котлована.

Тем не менее, с того момента, как в Ростовской области появились законодательные рычаги, ситуация хоть и медленно, со скрипом, но начала постепенно меняться. По свежим данным, допустим, только в 2018-м свои жилищные права восстановили 1134 дольщика, а в текущем году еще 79 семей получили свое жилье, воспользовавшись своим правом переселения в другие дома.

Вице-спикер Заксобрания уточняет, что все недострои в регионе условно можно разделить на три группы.

- В первой - дома, строительство которых будет завершено либо действующим застройщиком, либо инвестором, принявшим на себя обязательства застройщика, - пояснил Скрябин. - Во второй - объекты с высокой степенью готовности (65 процентов и выше), по которым предусмотрено создание жилищно-строительных кооперативов и выделение им субсидий на завершение строительства и технологическое присоединение к инженерным сетям. В третьей — дома с низкой (20 процентов и менее) степенью готовности, которые по тем или иным причинам не могут быть достроены. В этом случае права дольщиков могут быть обеспечены путем предоставления им жилья в ином доме.

Наиболее серьезное внимание — ко второй и третьим группам, именно они требуют больших финансовых вливаний. Так вот, по информации Скрябина, на долгострои в течение ближайших трех лет в бюджете закладывается без малого 1,3 млрд рублей (в облправительстве сообщили, что 770 млн из них — это деньги, выделяемые в нынешнем году). А что касается, условно говоря, «котлованных» объектов, то здесь используется механизм, при котором инвестору предоставляется земельный участок в аренду без проведения торгов: в свою очередь, он предоставляет квартиры в сданном доме. И предполагается, что благодаря этой мере поддержки 773 дольщика вскоре получат-таки долгожданное жилье.

- Вопрос пострадавших участников долевого строительства остается актуальным, и ЗС вместе с правительством региона продолжает работу над его решением, - подчеркнул Александр Скрябин.

Добавим, что, по информации Минстроя РО на начало 2019-го, в региональный реестр были включены 67 долгостроев и еще столько же «потенциально проблемных объектов», а также порядка 170 многоквартирных домов, возведенный самовольно.