Встречайте Renault Arkana - самую интригующую новинку 2019 года в России

В конце мая компания Renault провела презентацию самого ожидаемого в этом году в России автомобиля - кросс-купе Arkana. Почти год вокруг этой модели копились самые разные слухи и предположения, оправдывая название автомобиля, которое переводится с латинского как «Тайна». И вот, наконец, все тайны были раскрыты, а первые покупатели уже смогли сделать предзаказ нового авто.

Яркая новинка для тех, кто хочет «все и сразу»

Перед разработкой новой модели инженеры провели исследование потребностей российских покупателей. Оказалось, что большинство из них хотели бы «все и сразу». Так, обладатели седанов хотят увеличенный клиренс и непробиваемую подвеску, а владельцы кроссоверов - лучшую динамику и управляемость. Так появилась идея создать принципиально новую машину, аналогов которой в классе SUV-C просто нет.

Arkana стала первым купе-кроссовером от Renault. Модель выполнена в модном стиле «кроссовер-лифтбек», имеет полный привод, обладает современным мотором, проверенной подвеской, хорошей проходимостью, ярким дизайном и высоким уровнем практичности.

«Уже ни для кого не секрет, что современные покупатели стремятся приобрести автомобиль повыше, чтобы он соответствовал всем современным требованиям комфорта и, конечно же, был красивым, - рассказывает руководитель отдела продаж Renault компании «АВИНГРУП ХОЛДИНГ» Иван Антипов. - Arkana сочетает в себе внедорожные качества и облик спортивного автомобиля. Эксклюзивность этой машины в том, что это первый спортивный кроссовер С-класса».

Фото: предоставлено АВИНГРУП ХОЛДИНГ

Модель была придумана в России и уже адаптирована под российские климатические условия и особенности дорожного покрытия. Таким образом, Arkana – первый автомобиль Renault, изначально разработанный не для Европы и презентованный не во Франции.

Технические решения

Автомобиль Renault Arkana сочетает в себе элегантность седана и практичность кроссовера, подходит для комфортной эксплуатации в любое время года в городе и за его пределами.

В его конструкции применено множество совершенно новых технических решений. Сердцем автомобиля стал новый турбодвигатель ТСе 150, созданный лучшими инженерами бренда. Этот мотор легче и компактнее, мощнее и экономичнее, чем многие другие. Двигатель TCe 150 сочетается с новой автоматической трансмиссиией CVT X-Tronic. Также модель может похвастаться вариатором последнего поколения, полноценным электроусилителем и серьезными настройками подвески.

Для машины был спроектирован совершенно новый кузов с применением высокопрочных сталей.

Фото: предоставлено АВИНГРУП ХОЛДИНГ

В полную комплектацию автомобиля входят: полностью светодиодная оптика, климат-контроль, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, подогрев всех сидений и лобового стекла, система контроля слепых зон, медиацентр EasyLink и другие опции.

«Наличие таких современных технологий, как системы кругового обзора и контроля слепых зон - это прерогатива очень дорогих автомобилей, - рассказывает руководитель отдела продаж Renault компании «АВИНГРУП ХОЛДИНГ» Иван Антипов, - такие опции чаще предлагают в премиум сегменте. Теперь их можно найти и в модели Renault Arkana».

Используя все технические новшества, конструкторы Renault намерены создать новый тренд на автомобильном рынке в С-сегменте и перевернуть привычное представление об идеальном автомобиле для жизни.

Как купить в Ростове

Уже можно говорить о том, что модель будет популярной у российских покупателей, поскольку первые 100 автомобилей были проданы всего за 3 часа. Цена на автомобиль с передним приводом - 1 419 990 рублей, на полноприводную версию - 1 499 990 рублей.

Фото: предоставлено АВИНГРУП ХОЛДИНГ

Сделать предзаказ на Renault Arkana можно через официальный всероссийский сайт Renault. На сайте нужно выбрать Arkana из модельного ряда, нажать на кнопку «сделать предзаказ», затем выбрать ДЦ «Авингруп» и ввести свои данные. При оформлении предзаказа с карты спишется сумма аванса в размере 10 000 рублей. Заказанные автомобили начнут приходить уже в июне.

ЗАО «Авингруп»

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