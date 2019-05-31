2019-05-31T13:31:09+03:00
Общество

Из Ростова-на-Дону в Сочи: «Комсомолка» отправилась по маршруту туриста к самому популярному курорту России

По пути журналисты испытают кроссовер Geely, протестируют платную дорогу и посетят места, где редко бывает отпускник [фото]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Наша командаНаша командаФото: Илья БОГОМОЛОВ
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Кто куда в пятницу, 31 мая, а корреспонденты «Комсомолки» с раннего утра на ногах, точнее, на колесах - отправились к самому популярному курорту России - в Сочи. В преддверии начала отпускного сезона они намерены на себе испытать все трудности автопутешественника, побывать в населенных пунктах, которые находятся у трассы и рассказать о достопримечательностях и сюрпризах, ожидающих отпускников.

Да, путь не близкий - больше 400 километров, но с комфортом - на новом автомобиле «Джили». Планы грандиозные - не просто проехать по платной дороге, которая ведет в Сочи, но и посетить туристические места этого прекрасного города.

. Фото: Кирилл Боярчук

.Фото: Кирилл Боярчук

В списке популярные достопримечательности (куда без них!), о которых знает каждый бывалый турист. А еще корреспонденты заглянут туда, куда редко ступает нога отпускника. К примеру, поищут клад в заброшенном Доме приведений (дача участника русско-турецкой войны Андрея Квитки), послушают легенду о свадебном проклятии в разрушенном ресторане на горе Большой Ахун, а еще хотят заглянуть к Прометею.

Группа у нас боевая и опытная - водитель, журналисты и оператор. Они будут фиксировать, снимать и показывать в режиме онлайн, дабы наши читатели и радиослушатели (на волне 89,8 fm) были в курсе всех событий.

Новый пункт платы в Краснодарском крае Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Новый пункт платы в Краснодарском краеФото: Илья БОГОМОЛОВ

ВАЖНО!

Как готовились:

* Учитывая, что это горы и никто не даст гарантии качественной работы Интернета и верности указаний навигатора (ну мало ли - молния в вышку ударит), на всякий случай купили бумажную версию карты.

* Заранее забронировали номера в отеле «Паруса». Выбирали исходя из соответствия «цена-качество-расположение». Номера заказали за неделю - несмотря на то, что еще не сезон, лучше делать это заранее. Сайт удобный, все понятно, легко бронировать, отель симпатичный, семейный, море рядом, что еще надо отпускнику?

* Учитывая, что общим голосованием решили ехать по платной дороге, заранее купили транспондер T-рass. С этим умным устройством можно проезжать через Пункты взимания платы не останавливаясь (надо просто его установить на лобовом стекле), а самое главное - он позволят получать скидки на проезд до 50%. Нашим бережливым корреспондентам сей факт очень понравился.

Кстати, можно не только купить транспондер T-pass, но и взять в аренду Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Кстати, можно не только купить транспондер T-pass, но и взять в арендуФото: Илья БОГОМОЛОВ

* Договорились с партнерами, которые предоставили нам симпатичный кроссовер Geely Atlas. Понравилось, что в салоне свободно и комфортно, а расход топлива небольшой (для автомобилей такого класса) - от 8 литров на сто километров. Багажник вместительный - влезли все чемоданы, да еще камера со штативом (наш оператор бдительно за процессом следил и остался доволен). По маневренности, возможностям и ощущениям расскажем после, как протестируем.

Едем с комфортом! Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Едем с комфортом!Фото: Илья БОГОМОЛОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Расстояние от Ростова-на-Дону до Сочи по прямой - 404 км.

По дорогам, по информации автомобильных сайтов, - около 550 км.

При среднем расходе бензина 8л/100км на поездку понадобится около 44 литров топлива (мы на это очень надеемся, потом обязательно расскажем о реальном расходе).

Предварительное время в пути - 9 часов.

По дороге заехали в Кущевку Фото: Илья БОГОМОЛОВ

По дороге заехали в КущевкуФото: Илья БОГОМОЛОВ

ВАЖНО!

Лучшие туристические места Сочи

* Олимпийский парк

Самое известное место в Адлере, где располагаются стадионы, ледовые дворцы.

* Дендрарий

Место уникального собрания субтропической флоры и фауны, памятник садово-паркового искусства. Тут можно гулять много часов, отдыхать и медитировать.

* Парк «Ривьера»

Место развлечений для отдыхающих всех возрастов. Здесь находятся дельфинарий и розарий.

* Морской порт

Он уже давно стал символом города. Красивое здание, построенное в середине прошлого столетия, стало местом свиданий и встреч. Сейчас здесь расположены кафе, где можно отдохнуть, глядя на морские волны.

* Парк «Берендеево царство»

Это экологический маршрут, на котором все объекты названы в честь сказки Островского «Снегурочка». На пути - скалы, водопады, горные купели, а еще уникальный воздух и одно наслаждение от созерцания древнего самшита колхидского.

* «Роза Хутор»

Ну, куда без него? Горы Красной поляны - это место сосредоточения любителей прокатиться на лыжах и сноубордах.

* Смотровая башня на горе Ахун

Если вы в Сочи, то обязательно надо сюда заглянуть. Башня была построена еще в 1936 году специально для отдыхающих, чтобы они могли насладиться прекрасными видами.

А какие у вас любимые места в Сочи? Пишите в комментариях!

ИСТОЧНИК KP.RU

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