Милые хитрецы: как еноты спасаются в жару

Для енота шкурка - оружия спасения при нападении соперника. Пока враг доберется до цели, весь в меху будет. Вот только в жару енотам очень не комфортно.

- У нас живут трехлетний Еша и двухлетняя Стеша, - рассказывает ростовчанка Надежда Кротова. - Они с удовольствием зимой гуляют по снегу, играются и трогают его лапками. Летом им не очень комфортно, но они хитрят - переходят на ночной образ жизни, когда не такое пекло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/712095" frameborder="0"></iframe> Стеша и водные процедуры.

Надежда и ее супруг Алексей Кротов создали для любимцев большой вольер, где центральное место - ванная. Купаться Еша и Стеша могут часами купаться и играться с водой, а что еще делать, когда такое солнце?

Разве сделать небольшой перерыв, украсть печеньку, чтобы потом ее утопить в той же воде. Смотрим видео и радуемся, что пока не рекордные + 40 С.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/712100" frameborder="0"></iframe> Пока Еша спит, хитрая Стеша охотится на воду.

НАША СПРАВКА

Еноты - род хищных млекопитающих семейства енотовых. На территории Евразии и, в частности, в России единственный вид - полоскун. Зверек достигает размеров небольшой собаки, у него густой мех, что становилось причиной охоты на енотов. У этого хищника отличное зрение, слух, цепкие лапки, позволяющие быстро забраться на дерево, причем животное вполне может разогнаться до скорости 30 километров в час. Правда, при наличии особой опасности и отсутствии другого способа скрыться. В природных условиях еноты предпочитают жить в лесу, очень часто селятся рядом с водоемами.

И ЕЩЕ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/708882" frameborder="0"></iframe> Ужин на двоих.

Охотники за печеньками на видео: как еноты Еша и Стеша воруют вкусняшки

Первым на преступный путь встал енот Еша, который еще малышом поселился в семье ветеринарного доктора Алексея Кротова из Ростова-на-Дону. Ешу интересует все, что плохо лежит, но особенно - вкусняшки в виде печенек и орешек. Когда два года назад ростовчане взяли в свою большую и дружную семью еще и красотку Стешу, то она сразу стала напарницей хвостатого охотника за вкусняшками. Теперь они вдвоем регулярно совершают набеги на места, где можно найти сладости (подробности).

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В Ростове-на-Дону ищут хозяина енота, которого спасатели сняли с верхушки дерева

На выручку отправились спасатели-инструкторы ближайшей пожарной части. Они подогнали машину к месту, после чего добрались до верхушки с помощью подъемника и, после нескольких попыток (животное активно сопротивлялось), схватили хищника. Так как пожарные не могли содержать рычащего найденыша в своей части, хвостатого красавчика определили в енотокафе, дав временную кличку Ракета — за характер и быстроту, которые он проявил, пытаясь скрыться от спасателей, ну а потом также молниеносно сломал шаткий шкаф в служебном помещении (подробности)