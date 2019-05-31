Бесплатный прием у высококлассных врачей для всех ростовчан

«Комсомолка» запускает проект «Неделя здоровья», в рамках которого ростовчане получат возможность пройти обследование и получить консультацию у специалистов в ведущих медицинских центрах города. Опытные врачи и качественный сервис – совершенно БЕСПЛАТНО!

Мы часто относимся к своему здоровью не достаточно внимательно. И вспоминаем о нем только тогда, когда что-то уже всерьез беспокоит. Тем временем, обследоваться и ходить на профилактические приемы к докторам нужно периодически, хотя бы для того, чтобы убедиться в том, что нет патологий.

«Комсомольская правда» приглашает ростовчан на прием к передовым специалистам в разных областях медицины. Вы сможете проконсультироваться по интересующим вас вопросам абсолютно бесплатно.

КЛИНИКИ ПРОЕКТА

Специализированная клиника «Варикозанет»

Фото: предоставлено "ВАРИКОЗАНЕТ"

Клиника «Варикозанет» оказывает медицинские услуги в области лечения варикозных заболеваний нижних конечностей. Врачи-флебологи клиники имеют большой опыт и достаточную квалификацию. Они помогают людям устранить проблемы с венами любой категории сложности. В клинике имеются хирургическая операционная, кабинет УЗИ.

Когда нужна консультация флеболога:

• Если ноги болят, но это не связано с травмой.

• Ноги отекают, особенно вечером.

• Есть ощущение быстрой утомляемости в ногах.

• При наличии видимых варикозных вен или мелких венозных «сеточек».

• Есть потемнения или изменения цвета кожи на ногах.

• При наличии язв на ногах, зуде и дискомфорте.

В рамках «Недели здоровья» можно бесплатно получить консультацию врача-флеболога и сделать УЗИ вен нижних конечностей.

Адрес клиники «Варикозанет»:

г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденовский, 44/55.

Официальный сайт: http://varikozanetrostov.ru/

Фото: предоставлено "World dent"

Стоматологическая клиника WORLD DENT

Стоматология WORLD DENT — это, прежде всего, современный комплексный подход к лечению зубов и комфорт-обслуживание. В арсенале клиники — 13 технологично оборудованных лечебных кабинетов. WORLD DENT предоставляет услуги по эффективной диагностике ротовой полости, подбору оптимального плана лечения, проводит гарантийное обслуживание в течение года, а плановые профосмотры – в течение двух лет.

О здоровье зубов необходимо вспоминать не только тогда, когда уже что-то сильно беспокоит. Многие заболевания ротовой полости проще вылечить, если они обнаружены на ранней стадии. А современная профилактика позволяет предотвратить серьезные проблемы. Поэтому к зубному врачу нужно идти как можно раньше, и начинать с комплексного обследования

Когда необходимо пройти комплексное обследование:

• Если требуется ортодонтическое лечение (имеются проблемы с прикусом, болями в суставах);

• Имеются множественные проблемы здоровья полости рта, пародонтологические заболевания, установлены старые пломбы;

• Необходима имплантация зубов и последующее протезирование;

• Наблюдается стираемость зубов, и есть необходимость в установке виниров или коронок;

• Если не устраивает общая эстетика улыбки.

В стоматологии WORLD DENT вы получите консультацию у высококлассного специалиста и комплексное обследование полости рта бесплатно, приняв участие в проекте «Неделя здоровья»

Такое обследование включает:

• Осмотр и консультацию специалиста;

• Всю необходимую диагностику полости рта (интраоральную, а при показаниях от врача - ОПТГ панорамный рентген-снимок)*;

• Составление плана лечения и согласование его с пациентом.

Адрес стоматологической клиники WORLD DENT:

г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 139/94, бизнес-центр CLOVER HOUSE, 15 этаж

График работы: с 9:00 до 21:00.

Официальный сайт клиники www.worlddentrostov.clinic

* При бесплатном приеме результаты диагностики на руки не выдаются.

Фото :предоставлено МЦ "БиоДинамика"

Медицинский центр «БиоДинамика»

Специализация медицинского центра «БиоДинамика» - заболевания позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Центр применяет в оздоровлении комплексный подход – консультации опытных врачей и инструкторов, занятия на реабилитационных тренажерах, восстановительные процедуры и полное обследование специалистами. Основным принципом клиники является сочетание возможностей традиционной и нетрадиционной медицины.

В медицинском центре работают специалисты высокой квалификации — профессиональные неврологи, массажисты и мануальные терапевты, кинезиологи, остеопаты.

Для пациентов разработаны программы для лечения повреждений коленных суставов, сколиоза, остеохандроза, межпозвоночной грыжи, артрита и артроза, программы послеоперационной, посттравматической и постинсультной реабилитации, специальные программы по снижению веса.

Для участников «Недели здоровья» бесплатный прием проведет врач ЛФК и спортивной медицины.

В прием врача входят:

• Полная проверка опорно-двигательного аппарата;

• Тестовое занятие на специализированных тренажерах;

• Проверка состояния мышечного корсета;

• Консультация опытного специалиста по заболеваниям позвоночника.

Адрес медицинского центра «БиоДинамика»:

г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева 149

Официальный сайт: http://biodinamo.ru/

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ

Запись на прием врачей в рамках «Недели здоровья» проводится в редакции ИД «Комсомольской правды Ростов» по телефону 8-863-333-24-22 (131) с 9:00 до 18:00 часов. Записаться можно с 3 по 10 июня включительно.

Спешите, количество бесплатных приемов ограничено.