С 3 июня в Ростовской области окончательно отключают аналоговое ТВ-вещание

В понедельник, в 11.50, в Ростовской области окончательно переходит на цифровое телевизионное вещание. Иными словами, с этого момента работа аналоговых ТВ-передатчиков прекращается на Дону — насовсем.

- Решение об отказе от «аналога» принято правительственной комиссией, - сообщили «КП» в управлении информполитики региона.

О завершении создания сети цифрового эфирного наземного вещания в облправительстве, напомним, сообщили еще в декабре прошлого года, после нескольких лет подготовки к этому событию, а вообще сам старт этому процессу был дан в июне 2012-го.

С тех пор в Ростовской области построены свыше восьмидесяти цифровых «вышек» - вдвое больше, чем было аналоговых. Кстати, тестировать эфирную «цифру» начали еще в 2014-м, выявляя недочеты и исправляя проблемные моменты.

- Зрители по-прежнему могут смотреть областные и местные каналы, - заверил, между тем, читателей «Комсомольской правды» министр инфортехнологий и связи РО Герман Лопаткин. - На самом деле, большинство телевизоров — по крайней мере, купленных начиная с 2014 года, уже ведут автоматически цифровое вещание. Что нужно сделать, если не произошел автоматический переход на новый формат? Перенастроить — то есть вновь произвести поиск каналов, и они, эти самые двадцать, определятся уже в «цифре». Если нет — или телевизор на поддерживает сигнал — придется приобрести приставку для приема цифрового вещания.

Кстати, по словам Лопаткина, нет, на самом деле, необходимости покупать какие-то крутые устройства, которые, соответственно, стоят больших денег, но настойчиво предлагаемых менеджерами в магазинах: если нет финансовых возможностей вполне подойдут самые обычные приставки, вполне доступные по цене.

НА ЗАМЕТКУ

Куда обращаться, если возникли проблемы с приемом цифрового вещания

Если возникли сложности с приемом «цифры», следует обратиться на федеральную «горячую линию» 8-800-220-20-02, а также в региональный центр поддержки жителей Ростовской области по телефону (863) 266 55 05.

Туда же можно адресовать вопросы по поводу получения господдержки: материальная помощь в приобретении соответствующего оборудования должна оказываться малоимущим гражданам и семьям. Плюс тем, кто не может установить и настроить цифровые приставки и антенны самостоятельно, обещана помощь волонтеров.

КОНКРЕТНО

Какие каналы доступны населению с переходом на «цифру»

* РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Россия-К», «Россия 24», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 5 канал», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр-Москва»; РТРС-2 (второй мультиплекс): «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Рен-ТВ», «Спас», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ».