Новый детский сад, открывший сегодня свои двери для юных воспитанников на территории ЖК «Екатерининский», получил символичное название «Катюша». Новоселы микрорайона с нетерпением ожидали возможности водить детей в садик недалеко от дома, и наконец эти мечты сбылись.

В Ростове-на-Дону открылся новый детский сад «Катюша». Фото: АСО «Комстрой»

В пятницу, 31 мая, на торжественной церемонии открытия детского сада «Катюша» собрались не только местные жители, но и застройщик АСО «Комстрой», благодаря которому в Ростове-на-Дону теперь стало на один садик больше, а также почетные гости из администрации города и области.

В Ростове-на-Дону открылся новый детский сад «Катюша». Фото: АСО «Комстрой»

Заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области Александр Скрябин отметил, что открытие частного детского сада на территории жилого комплекса – событие уникальное, потому что не каждый строитель несет такую социальную ответственность. А заместитель главы администрации г. Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова подчеркнула, что благодаря стараниям застройщика у родителей есть альтернатива – определить ребенка в муниципальный детский сад или в частный.

В Ростове-на-Дону открылся новый детский сад «Катюша». Фото: АСО «Комстрой»

- Мы постарались, чтобы наш детский сад был теплым, светлым и уютным, а дети чувствовали себя в нем счастливыми, - сказал на открытии председатель правления АСО «Комстрой» Станислав Цвиренко. – Развитие социальной инфраструктуры наших микрорайонов для нас в приоритете. В ЖК «Екатерининский» уже действует футбольное поле, воркаут-площадка и боксерский ринг, где с июня будут проходить бесплатные уроки для всех желающих. А через два месяца вводятся в эксплуатацию еще два дома и вместе с ними появится теннисный корт. Мы за здоровый образ жизни с детства!

В Ростове-на-Дону открылся новый детский сад «Катюша». Фото: АСО «Комстрой»

После торжественной церемонии для всех желающих провели экскурсию по новому детскому саду. «Катюша» - настоящее царство для ребят от 2 до 7 лет. Садик площадью 1 455 кв. м. занимает первые два этажа одного из домов ЖК «Екатерининский». Здесь созданы все условия для комфортного и безопасного пребывания малышей.

В Ростове-на-Дону открылся новый детский сад «Катюша». Фото: АСО «Комстрой»

Современный пищеблок с полным циклом питания, красивые группы, удобные кроватки, музыкальный и спортивный залы, есть даже комната релаксации для малышей и их родителей, а на уличной площадке построена собственная крытая сцена, где воспитанники смогут устраивать яркие запоминающиеся праздники.

С ребятами будут работать опытные педагоги, логопед и психолог. Высокопрофессиональный коллектив поможет развить природные таланты каждого ребенка, освоить полезные навыки и приучить к правильному образу жизни и спорту. Для детей будут проводиться занятия по развитию речи, обучению чтению, математике и логике, музыке и хореографии, физкультуре, живописи, детскому творчеству, а также подготовка к школе.

Кроме того, в рамках детского сада «Катюша» действует и детский развивающий центр, преподаватели которого готовы обучить всех желающих (в том числе школьников) танцам, ментальной арифметике, вокалу, рисованию, английскому языку.

Детский сад «Катюша» рассчитан на 80 человек. Всего здесь будет 4 возрастные группы с небольшим количеством детей, что позволяет организовать индивидуальный подход. Первая младшая группа - «Солнышки» (от 2 до 3 лет), вторая младшая - «Звездочки» (от 3 до 4 лет), средняя - «Ягодки» (от 4 до 5 лет) и старшая - «Акварельки» (от 5 до 7 лет). Для родителей, заключивших договор на посещение детского сада до 10 июня, действует специальная цена – 12 000 рублей в месяц (дополнительно оплачивается питание 180 руб./день).

И тогда уже с июня у их малышей начнется новая жизнь вместе с «Катюшей»!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/712552" frameborder="0"></iframe> В Ростове-на-Дону открылся новый детский сад «Катюша».С воспитанниками будут заниматься лучшие педагоги города

Наш адрес: ЖК «Екатерининский», ул. Магнитогорская, 1 Б, тел. для справок 8 (863) 307-65-97. ds.katyusha@yandex.ru