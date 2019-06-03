В Ростовской области за неделю на воде погибли шесть человек

Лето только еще начинает отсчитывать свои календарные денечки, а у донских спасателей уже наготове печальная статистика.

Так, за минувшую неделю на водоемах в Ростовской области погибли шесть (!) человек. Все они мужчины, возраст - от 31 до 55 лет. Известно, что один дончанин утонул в Соленом озере близ города Батайска. Сообщается о двух погибших в реке Чир, еще двое утонули в Дону и в реке средний Егорлык в Сальском районе. Всего же с начала года на реках и озерах области погибшими значатся 15 человек, и только семь удалось спасти.

- Все несчастные случаи произошли на необорудованных для купания местах, - говорят в Главном Управлении МЧС России по региону. - А это наравне с алкоголем - основные причины гибели людей.

В ведомстве напомнили о том, что всего в нашей области 73 пляжа, из которых пять находятся в донской столице и ее окрестностях.

КОНКРЕТНО

Как обезопасить себя

- лучше купаться утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева;

- продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут;

- после длительного пребывания на солнце не надо входить и не прыгать в воду;

- не заплывайте далеко от берега, всегда рассчитывайте свои силы;

- почувствовав усталость, не паникуйте. Отдохните лежа на спине, поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног;

- запрещается купание в состоянии опьянения;

- недопустимо оставление детей у водоемов без присмотра взрослых;

- купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах.

КСТАТИ

Ростовские эпидемиологи рассказали, почему нельзя купаться в фонтанах

Уже завтра, 1 июня, стартует первый день лета. Столбики уличных термометров в Ростове-на-Дону уже давно превысили отметку в тридцать градусов, а народ пытается охладиться везде, где только можно, в том числе и в фонтанах.

В региональном Управлении Роспотребнадзора, рассказали, почему этого делать не стоит. (подробности)