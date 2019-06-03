«Чернобыльцам» предлагают вернуть вторую пенсию

Юбилейная XXX конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации, объединяющей законодательные органы власти субъектов Федерации ЮФО и СКФО, как, впрочем, и всегда, выдалась богатой на нормотворческие инициативы, предлагаемые регионами, которые далее уже оформляются в качестве общего пакета предложений на федеральный уровень.

В этот раз делегаты ЮРПА рассмотрели почти шесть десятков вопросов, приняв по каждому из них согласованное решение, и в их числе, шесть — от Законодательного собрания Ростовской области (см. «КОНКРЕТНО»).

- Основная доля наших предложений имеют социальную направленность, - прокомментировал итоги конференции спикер донского парламента Александр Ищенко. - ЮРПА для ЗС РО - это очень важный инструмент решения тех задач, которые важны для нашей донской земли, для жителей Ростовской области. Одно дело, когда мы единолично, представляя один регион, инициируем какой-либо закон или решение, и совершенно другое, когда мы заручаемся поддержкой других субъектов федерации, позиция донского парламента перед федеральными органами власти выглядит не только существеннее количественно, она по сути подкрепляется опытом других регионов страны.

И одной из ключевых предложений, выдвинутых донским регионом, эксперты назвали инициативу «об изменении правил расчета страхового стажа лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Суть этого обращения заключается в том, что в действующей редакции федерального закона «О страховых пенсиях» в страховой стаж хоть включаются периоды работы, но при условии, что за них начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. А наравне с периодами работы в закон включен перечень «иных периодов», засчитываемых в трудовой стаж, однако время нахождения на инвалидности граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, не учитывается.

Но вместе с тем, объясняют донские законодатели, инвалидность, полученная вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, связана с выполнением государственных обязанностей, заданий государственных, опять же, структур или гражданского долга по ликвидации последствий этой катастрофы. Так вот, как раз для того, чтобы восстановить, по большому счету, социальную справедливость, парламентарии Ростовской области предлагают включить в перечень так называемых «иных периодов, засчитываемых в страховой стаж», время пребывания на инвалидности граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС.

- По сути, «чернобыльцы» имеют право на две пенсии, - отметил первый вице-спикер ЗС РО Сергей Михалев, возглавляющий комитет по соцполитике. - Но для того чтобы заработать вторую пенсию, им не хватает стажа в связи с тем, что они очень рано получают инвалидность, а нахождение на инвалидности в стаж Пенсионным фондом не учитывается. До 2002 года для «чернобыльцев» этот стаж учитывался, затем норма была отменена. Мы попытаемся ее вернуть.

КОНКРЕТНО

С какими еще законодательными предложениями выступили депутаты ЗС РО

* Об изменении методики расчета величины прожиточного минимума.

Дело в том, проектом федерального закона, вносящем изменения в закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», предусмотрено введение с 2020 года единого порядка установления величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ — для установления соцдоплаты к пенсии. Между тем, эта величина, полагают в ЗС РО, должна определяться в том числе на основании стоимости потребительской корзины, однако пересмотр самого подхода к определению потребительской корзины запланирован лишь в 2021 году. Поэтому, собственно, донские законодатели и предлагают федеральным властям вводить новый порядок установления величины прожиточного минимума пенсионера одновременно с введением новой потребительской корзины.

* О комплексной программе по борьбе с амброзией

Ученые бьют тревогу: амброзия занимает все более обширные территории юга России. Но если бы она была просто сорняком, это еще не так страшно, но амброзия отрицательно влияет на здоровье наших жителей - по данным медиков, только в Ростовской области аллергии подвержены свыше 100 тысяч жителей. Аналогичная ситуация, только с другим сорняком — Борщевиком Сосновского, наблюдается практически по всей средней полосе страны. Так вот, чтобы не допустить подобной «экспансии» сорняков, необходимо проработать комплексную программу борьбы с амброзией, которая включит законодательную основу, бюджетное финансирование, а также консолидацию усилий коммунальных органов, волонтеров и всех жителей.

*О корректировке госпрограммы по поддержке молодых семей

Есть в стране такая популярная и прекрасная форма поддержки молодых семей (в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»), как оплата части приобретаемого или строящегося жилья за счет средств федеральной казны. Но существует проблема — настоящий подводный камень: возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не должен превышать 35 лет.

Так вот, если на момент формирования органом исполнительной власти регионом списков молодых семей, претендующий на получение соцвыплат, в соответствующем году возраст одного из супругов превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из числа участников программы. И, например, в 2018-м только в Ростовской области по этой причине из списка были исключены 327 семей, а в нынешнем году по тем же основаниям подлежат исключению еще 427 семей.

И законодатели Дона предлагают внести изменения в закон на федеральном уровне, чтобы «перекос на местах» устранить.

* О пересмотре правил ценообразования на оптовом рынке электроэнергии

Действующие в настоящее время правила привели к тому, что сегодня оптовая цена электроэнергии для ЮФО, в том числе Ростовской области, оказалась самой высокой в европейской части страны. И, как следствие, энерготарифы для подавляющего большинства промышленных предприятий на 15-40% выше, чем в других федеральных округах. При этом донской регион является одной из крупнейших энергосистем на Юге страны, обладая развитой сетевой инфраструктурой (имеется, на минутку, «собственная» АЭС), и поставляет электричество в другие регионы. Так вот — здесь тоже очевидна несправедливость, только уже экономическая, и ее также надо устранить.

* Об изменении статуса портов Азова и Ростова-на-Дону

В 2008-м эти два порта стали морскими. Но статус привел к неоправданному усилению нормативно-технических требований, а с ними и финансовых затрат на строительство и содержание портовых гидротехнических сооружений, рейдов, якорных стоянок при их эксплуатации. Однако хоть Ростов-на-Дону и Азов — морские, официально, порты, тем не менее, основной трафик-то все же остался речным. И для того, чтобы облегчить ситуацию, считают в ЗС РО, необходимо закрепить новое понятие – «морской порт с речным режимом эксплуатации» - и определить особенности функционирования таких портов.

* О включении в программу начальной школы уроков базовых навыков плавания

По данным МЧС России, только за последние пять лет зафиксировано более 60 тысяч случаев гибели на водных объектах, и 14 тысяч из них — это трагедии с детьми, большинство из которых тонули, потому что не умели плавать.

Между тем, на Дону есть великолепнейший пример, как ситуацию переломить: проект «Всеобуч по плаванию», разработанный совместно со Всероссийской федерацией плавания, позволивший обучить базовым навыкам плавания 110 тысяч донских учеников начальной школы за 6 лет.

Предлагается, взяв эту модель за основу, интегрировать в образовательный процесс (во внеурочную деятельность) программы обучения плаванию, что позволит, к слову, достичь целевых показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка».