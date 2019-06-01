«Ну а денежки потом»: В Ростовской области аферисты обманули автовладецев на миллион рублей

Стандартная схема «утром деньги, вечером стулья» дала сбой. В Ростовской области на удочку аферистов попались больше десятка автовладельцев, которые пытались продать машины через бесплатные доски объявлений в Интернете.

Схема была одной и той же: на встречу приезжали два покупателя. Один из них козырял корочкой ветерана МВД, они убеждали хозяина авто продать им машину в рассрочку и без первоначального взноса. Деньги обещали переслать через неделю. Доверчивый продавец соглашался. Но в положенный срок финансы так и не поступали на счет, а телефоны абонентов находились уже вне зоны действия сети.

В свою очередь новоиспеченные хозяева доезжали до первого понравившегося пункта приема металлолома или на автомобильную разборку, и там сдавали авто в утиль.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, злоумышленников задержали, когда они ехали в автомобиле своей новой жертвы. При них были все документы на машину и корочка того самого полицейского ведомства. Задержанными оказались жители Ростовской области и Ставропольского края. При обыске, у них дома были изъяты три легковушки, которые они еще не успели сдать, а также госномера, мобильники и сим-карты различных операторов сотовой связи.

По предварительным данным, им удалось облапошить минимум 11 автовладельцев, а общая сумма ущерба составила больше миллиона рублей.

Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если дело дойдет до суда, а мужчин признают виновными, ближайшие несколько лет они могут провести в местах не столь отдаленных.

Кстати, оба они уже были ранее судимы.