Под Ростовом-на-Дону во время гонки трактор въехал в группу журналистов

В воскресенье, 2 июня, во время гонки «Бизон Трек Шоу» один из тракторов, потерявший управление, врезался в группу операторов и журналистов. В Интернете уже появилось видео инцидента. Камера зафиксировала, как махина сбила несколько штативов, но операторы успели отскочить. Когда стало понятно, что трактор остановился, журналисты вернулись к своей технике и даже пытались помочь участнику гонки, который едва их не сбил

- Сам трактор увяз в грязи, его потом доставали, - пояснили очевидцы.

Трактор въехал в журналистов / Чё по Ростову.ЧП на бизон трек шоу - трактор въехал в журналистов, работающих на гонке. Видео - телеграм-канал Чё по Ростову.

Напомним, в нынешнем году гонки проходят в 17-ый раз. Заявили о своем желании выйти на трассу три десятка отважных гонщиков. К соревнованиям допустили тракторы с объемом двигателя до 5 литров, оборудованные специальными каркасами и ремнями безопасности. Известно, что четыре финалиста получат в награду новые тракторы и сельхозтехнику.

К слову, в прошлом году во время гонки также не обошлось без ЧП. Опасный момент возник в середине соревнований, когда 27-ой номер "Дания" и 18-ый "Хорватия" заехали в пруд. Последний буквально вытолкал первого из воды, но сам при этом перевернулся. Несмотря на падение, тракторист и его железный конь "встали" на ноги и продолжили гонку.