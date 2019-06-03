В Ростове-на-Дону девушка нашла брошенных у норы лисят и выставила на продажу в Интернете

Неладное заподозрили ветеринары, которым ростовчанка принесла маленьких лисят - девочку и трех мальчиков. Совсем крохотули (один весил 600 граммов, остальные чуть больше килограмма) были в грязи и клещах, очень напуганы, но от еды не отказались.

- По просьбе клиентки, мы обработали их от глистов и вакцинировали от бешенства, - рассказала сотрудница клиники Надежда Козлова. - А далее «в нашем кинотеатре начался фильм ужасов». По словам девушки, их нашли в Суворовском. По одной версии, их мать сбила машина, по второй - лисица была мертва, обнаружена около норы, а рядышком малыши.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/712625" frameborder="0"></iframe> Лисята отправлены на карантин.

Исходя из того, что дикие животные - всегда рассадник заболеваний, специалисты искупали лисят, сняли клещей, накормили и отправили на карантин. Пока ветеринары занимались редкими пациентами, выяснили у девушки, что она намерена держать их в однокомнатной квартире. Этот факт насторожил, ведь всем известно: дикие щенки не домашние попугайчики, котики и собачки, это хищные звери, которыми надо заниматься, но не в условиях однокомнатной квартиры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/712620" frameborder="0"></iframe> В Ростове девушка нашла лисят и решила продать их через Интернет.

Пока лисята на карантине. Фото: Надежда Козлова

- Кульминация сюжета наступила, когда через несколько дней у девушки возникло огромное желание их забрать, несмотря на карантинные сроки, - говорят ветеринары. - Что-то екнуло, посмотрели на сайте объявлений, а там продают лисят с возможностью использовать при фотосессии, причем район, адрес, возраст - совпало все. Сейчас специалисты, получившие отказ девушки от щенков, намерены найти им новый дом.

ЗВОНОК СПЕЦИАЛИСТУ

«Лисят не надо было трогать!»

- Даже если предположить, что лиса погибла, никогда не трогайте лисят у норы. Поверьте, как не жалко они выглядели, с ними было бы все в порядке, это хищники, а не домашние питомцы, - говорит кандидат биологических наук Александр Липкович (сам он, кстати, вырастил дикого волка у себя дома, найдя щенка в норе). - Теперь, когда они побывали в руках человека, остается либо заповедная зона, где не факт, что они выживут, не станут целью охотников, либо домашние условия. Еще раз повторю: никогда не забирайте диких животных, тем более хищников, из привычной среды обитания. Это не добро, а медвежья услуга.

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