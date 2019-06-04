«Комсомольская правда» объявляет старт проекта «Клиника года - 2019»

«Клиника года - 2019» - это ежегодный конкурс для медицинских центров и других учреждений здравоохранения, который проводит медиахолдинг «Комсомольская правда» по всей стране. Сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого ростовчанина, узнать, какие клиники пользуются доверием горожан и уважением экспертов, привлечь жителей в самые достойные медицинские учреждения - вот основные цели проекта.

Приглашаем принять участие в проекте все медицинские организации Ростова и области. Это могут быть как государственные и муниципальные, так и частные медицинские учреждения. Все конкурсанты примут участие в народном голосовании «Клиника года - 2019» в период с 1 августа по 31 октября 2019 года. В ноябре «Комсомольская правда» подведет итоги и наградит самых лучших из них.

За время проекта посетители сайта смогут получить информацию об интересных фактах работы учреждений медицинской отрасли и оставить свои голоса за те клиники, где когда-то получили медицинские услуги.

С Положением о проведении конкурса можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.

Для участия в «Клинике года - 2019» необходимо заполнить заявку (приложения № 1 и № 2 к Положению) и отправить ее на почту natalya.klimenko@phkp.ru.

Станьте участником масштабного проекта «Клиника года - 2019»!