"Сел в ванну и приказал стрелять!": Появилось видео допроса подозреваемого в зверском убийстве помощника депутата из Ростова-на-Дону

Стали известны подробности зверского убийства Михаила Бакланова - помощника депутата Заксобрания Ростовской области от фракции КПРФ (речь идет о Евгении Бессонове).

Напомним, тело Михаила было обнаружено ночью 1 июня в ванной в квартире дома по переулку Суздальский. Над молодым человеком расправился его давний друг - сотрудник банка. Как оказалось, знакомый пришел в гости к Михаилу, где также находилась девушка по имени Екатерина. После большого количества алкоголя гость стал оказывать знаки внимания 31-летней красавице, что не понравилось хозяину. Услышав угрозы и отказ, подозреваемый несколько раз выстрелил в друга, после чего приказал девушке исполнить его эротические фантазии, когда несчастной удалось сбежать, решил избавиться от трупа.

Оперативники, которых вызвала свидетельница убийства, появились в квартире в тот момент, когда молодой человек отрезал голову своему другу. Он ничего отрицать не стал, но рассказал свою версию событий.

- Михаил сказал, что не может нести ответственность за свои действия, что его напрягает, - заявил мужчина. - Он сказал, что должен мне семь миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/712724" frameborder="0"></iframe> Видео допроса задержанного по делу об убийстве помощника депутата КПРФ в Ростове-на-Дону.

Тот самый пистолетФото: соцсети

- Сказал или должен? - уточнил мужской голос за кадром, судя по всему, оперативник.

- У нас нет расписок... Он попросил выстрелить ему в голову. Он дал мне пистолет, сел в ванну и попросил выстрелить. Я выстрелил ему два раза. После этого я, наверное, отрезал ему голову. Дальше не помню, извините.

Место убийстваФото: соцсети

Однако правоохранители не очень верят в слова мужчины. Уже известно, что ему предъявлено обвинение.

- Находясь в квартире, произвел не менее двух выстрелов из травматического пистолета «Гроза» в область головы своего 38-летнего знакомого, после чего нанес ему режущим предметом множественные резанные ранения, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Известно, что на время расследования обвиняемый арестован.

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