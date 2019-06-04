Пока мама была на кухне: в Сальске близнецы выпали из окна, облокотившись на москитную сетку

В Сальске врачи спасают жизни двухлетних близнецов, которые накануне, 3 июня, выпали из окна пятого этажа. Мальчик и девочка буквально на минутку остались без присмотра в зале (мама побежала на кухню, а папа ушел с третьим малышом в ванную), этого им хватило, чтобы добраться до подоконника.

- Около 19 часов малолетние дети, оставшись без присмотра родителей, забрались на подоконник, облокотились на москитную сетку, после чего выпали из окна, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Говорят, удар смягчила та самая москитная сетка. Родные, услышав шум, тут же вызвали скорую, вниз за детьми кинулся отец, который и находился с близнецами до приезда медиков. Малыши живы, но в тяжелом состоянии.

Малыши упали, облокотившись на москитную сеткуФото: СУ СК России по РО

Не исключено, что в отношении взрослых будет возбуждено уголовное дело, так как региональный следком официально сообщил о начале доследственной проверки.

Дети выпали из окна пятого этажаФото: СУ СК России по РО

Напомним, каждый год в Ростове фиксируют свыше десятка трагедий, связанных с гибелью малышей, которые падают из окон, оперевшись на москитные сетки. Рассчитаны они на защиту от мух, комаров и тополиного пуха, вес ребенка для этой хрупкой преграды слишком велик.

Следователи, которые всегда выезжают на происшествия с участием несовершеннолетних, говорят, что в Ростове падение из окна - одна из основных причин травматизма и смертности малышей. Чаще всего это происходит, когда они остаются без присмотра на непродолжительное время. Ситуации, увы, типичные. В одном случае мама ушла на кухню сварить кашу малышу, в другом - провожала подругу в коридоре, в третьем - банально вышла помыть руки в ванную. Но этих двух-трех минут подвижным детям хватало, чтобы взобраться на подоконник и опереться на москитную сетку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Шахтах мужчина, пытаясь спасти выпавшую из окна девочку, упал вместе с ней

В Шахтах родителям двухлетней девочки, которые за ней не уследили, грозит административное дело. В понедельник, 27 мая, они на пару минут упустили из виду дочь. Этого времени хватило ребенку, чтобы забраться на подоконник. Малышка, облокотившись на сетку, выпала вместе с ней, но в полете смогла зацепиться за кондиционер (подробности)