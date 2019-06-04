В Ростове-на-Дону мужчина выпал с девятого этажа и выжил

В Ростове-на-Дону мужчина упал с высоты девятого этажа и выжил. Иначе как чудом то, что произошло с жителем одного из новых микрорайонов донской столицы - Левенцовском, назвать нельзя.

Инцидент случился накануне, 3 июня. Вечером - около 19:00, когда многие горожане только возвращались с работы. Случайные прохожие заметили возле дома по проспекту Жукова, 25 лежащего на асфальте мужчину. Он якобы сам рассказал, что упал с высоты девятого этажа. А не поверившие в его слова очевидцы вызвали полицию и скорую помощь.

Горожане рассказывают, что медики приехали очень быстро. Пострадавшего сразу же повезли в ближайшую больницу. Говорят, что 38-летний мужчина - местный житель, а от гибели его могло спасти то, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

В это трудно поверить, но при падении ростовчанин не получил ни одного перелома! Как стало известно газете «Комсомольская правда-Ростов» из собственных источников, парень реально родился в рубашке - у него геморрагический шок, тупая травма живота и грудной клетки. Сейчас он находится в реанимации, а за его жизнь борются медики.

Кстати, в месте где он упал нет даже деревьев, только голый асфальт. есть предположение, что мужчина мог зацепиться за наружный блок кондиционера или бельевые веревки, что и смягчило удар.

В Главном управлении МВД России по региону факт падения ростовчанина с высоты девятого этажа подтвердили. Сейчас сотрудниками правоохранительных органов уже проводится проверка, после которой будут известны все обстоятельства случившегося.

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