Итальянские тополя и сухой фонтан: как изменится Театральная площадь после реконструкции

Поводом к новому обсуждению реконструкции Театральной площади стало выступление министра культуры перед депутатами донского парламента. Отчитываясь о работе и обсуждая планы, Тамара Шевченко коснулась судьбы Театральной площади, которая, как известно, имеет статус памятника, а потому всяческие работы, включая посадку деревьев, разрешены только после получения разрешения экспертов.

На данный момент известно, что план реконструкции разрабатывается, его хотят представить осенью главе региона и общественности. Как стало известно «КП» - Ростов», слухи о строительстве торгового центра, мягко говоря, преувеличены.

Площадь, как и стела, построенная в 1983 году, останутся на месте. Яркой точкой станет сухой фонтан без чаши, который зимой могут использовать под каток. В предварительный проект эксперты добавили несколько уровней зелени - пирамидальные итальянские тополя (по бокам и сзади), кустарники, газоны, цветники, а также хотят поменять плитку, украсить сквер современной уличной мебелью и подсветкой.

Сколько денег понадобится на реконструкцию, пока не сообщается.

Эксперты предлагают добавить зелени на Театральную площадь

- Мне кажется, Театральная площадь давно нуждается в обновлении, - говорит Александр Кожин, председатель ростовского отделения общества охраны памятников. - Если стела, построенная больше 30 лет назад, действительно в нормальном состоянии, а мы помним, что уже падал колокол, то почему бы не быть этой самой реконструкции? Но надо помнить, что особенно ценно само место - Театральная площадь, которая напрямую связана с началом образования нашего города. Как говорится, лучшее - враг хорошего.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Торговцы вон! Чиновники обещают, что Соборная площадь полностью изменится после реконструкции

Уже в этом году сердце города – Соборная площадь - должно кардинально измениться. Но дизайн-проект пока не готов. Администрации Ростова-на-Дону предстоит в течение двух недель его разработать, потом представить на утверждение. Вариантов затянуть нет - такое поручение дал губернатор (подробности)