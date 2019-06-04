День России 12 июня 2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий
День России 12 июня 2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий. В этом году праздник выпадает на середину недели, но для того, чтобы его отпраздновать не обязательно далеко уезжать. Как рассказали в городском Управлении культуры каждый из донских парков запланировал обширную программу мероприятий - ожидаются концерты, конкурсы, викторины и много чего интересного.
КОНКРЕТНО
Какие мероприятия пройдут в Ростове-на-Дону на День России 2019
ПАРК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
с 17.00 - Праздничная программа, посвященная Дню России: конкурсы детского рисунка, выставки художественных работ, мастер-классы по прикладному искусству, гала-концерт с участием кавер -группы, шоу мыльных пузырей, живых скульптур, химическое и лазерное шоу.
ПАРК ИМЕНИ ВИТИ ЧЕРЕВИЧКИНА
11.00-13.00 - в парк будет звучать праздничная музыка. А гостей встречать ростовые куклы. Аниматоры будут играть с детьми, проводить конкурсы и викторины. Гостей праздника ждут призы и подарки.
11.00-13.00 - Работа книжной выставки «Ростовчане в истории России», а также настольные игры для детей, творческие мастер-классы, аква-гримм, фотозона.
Здесь же пройдет акция «Триколор»: раздача ленточек посетителям парка.
11.00-13.00 - выступление творческих коллективов города.
ПАРК ИМЕНИ ОСТРОВСКОГО
11.00 - День России: загадки о символике РФ, игра «Самый быстрый».
12.00 - рассказ о символике РФ, гимне и флаге.
16.30 - хороводный квест «У моей России» совместно с волонтерским корпусом и хороводной группой), работа площадки аква грим и концерт «Россия – родина моя», в котором бдут участвовать творческие вокальные и танцевальные коллективы донской столицы.
Ожидаются гала-концерты, конкурсы, викторины и много чего интересного.Фото: Игорь БУЛАТОВ
ПАРК ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО
10:00-19:00 - Выставка работ художников «Донская палитра».
10:00-19:00 - Выставка работ прикладного искусства «Донская палата искусств и ремесел».
12:00-16:00 - Торжественный концерт, посвящённый празднованию Дня России «Тебе Россия посвящаем!».
16:00-18:00 - «Хороводы Дружбы» - проведение Фестиваля хороводного движения «Хороводы России».
18:00-20:00 - Вечерний праздничный концерт «Для тебя, моя Россия!».
12:00-18:00 - Интерактивные игры, розыгрыши призов и подарки.
12:00–15:00 - Пространство «Люди. Книги. Впечатления».
18:00-21:00 - «Дискотека Кому за 30…», шахматно-шашечный павильон.
ПАРК ИМЕНИ ДРУЖБА
12.00 — 13.30 - Показательное выступление спортивных клубов Ростова-на-Дону.
13.30 — 15.00 - Рисунки на асфальте «Дети рисуют Россию».
15.00 — 16.00 - «Хороводы России» и выставка книг на тему Родины.
16.00 — 18.00 - Театрализованный концерт, посвящённый Дню России «Страна, в которой мы живём».
18.00 — 20.00 - Массовые гуляния.
В этом году праздник выпадает на середину недели, но для того, чтобы его отпраздновать не обязательно далеко уезжать.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ПАРК ИМЕНИ ОКТЯБРЯ
14.00 – 16.00 - Звучит фонограмма песен о России, Ростове, патриотических песен и классической музыки.
14.30 – 15.00 - Конкурс плаката на асфальте «Моя Родина - Россия».
15.00 – 18.00 - «Славные страницы истории России» - книжный обзор, выставка.
16.00 – 16.15 - «Что мы Родиной зовем?» - историческая викторина.
16.15 – 19.30 - проведения гала-концерта «Люблю тебя, моя Россия!», посвященного Дню России.
ПАРК 1 МАЯ
10.00 – 11.00 - Игровая программа “Для нас Россия начинается здесь!”, веселые старты, эстафеты, задания на ловкость и внимание.
10.00 -12.00 - Работа художественной площадки, тема рисунков “Моя Россия!”.
10.00-12.00 - Фото-зона “Избушка” атрибуты русско-народные.
10.00- 12.00 - площадка аква-грим “Триколор”.
11.00-13.00 - акция “Цвета России”.
11.00 — 12.00 Квест – “Моя страна”, по территории парка в разных местах расположены задания, выполнив которые, дети будут узнавать отличительные особенности различных мест нашей страны.
12.00 — 14.00 Концертная программа “Ты живи моя Россия!”. Выходит ведущая, начинает праздничную концертную программу, поздравляет с Днём России.
*По данным Управления культуры Ростова-на-Дону.
ИСТОЧНИК KP.RU