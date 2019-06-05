В Ростове-на-Дону задержали банду лжериелторов, кинувших на деньги более ста человек

Банду аферистов-риелторов, около полугода орудовавшей в Ростовской области, задержали в южной столице. Брали жестко — одновременно несколькими группами при силовой поддержке спецназа Росгвардии.

Одна ворвалась в офис, расположенный в самом центре города: первого встретившегося работника-охранника просто уложили лицом в пол сразу в приемной, а вот четыре барышни-сотрудницы, решили забарикадироваться в своем рабочем кабинете — и пожалели об этом, потому что бойцы, сорвав дверь с петель, церемониться не стали, и тоже скрутили их.

Вторая группа взяла одного из помощников гендиректора прямо у него дома, а ехавшего к нему на встречу шефа принимала уже третья — у подъезда многоэтажки, когда он только вышел из своей машины.

Первым скрутили охранника - он и не сопротивлялся. Фото: ГУ МВД по РО.

- Эта организованная группа, трое мужчин и четыре женщины, действовала с октября 2018-го — в самом Ростове-на-Дону и в Таганроге, на малой родине ее 34-летнего организатора, - рассказала «КП» официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Он же через подставное лицо зарегистрировал фирму по сдаче жилья внаем.

Роли, кстати, были расписаны четко. Дамы исполняли роли агентов-менеджеров; один, как уже сказано выше, охранял офис; тот, которого взяли прямо в его собственной квартире, отвечал за покупку сим-карт и сотовых телефонов, ну а руководитель, как положено, рулил процессом. Периодически они меняли адреса и названия фирм, заметая следы.

А вот барышни-менеджеры решили забарикадироваться - и с ними совсем не церемонились. Фото: ГУ МВД по РО.

Схема была проста и незатейлива. Они находили жилье, которое реально сдавали другие люди, затем выставляли уже свое объявление, от имени фирмы, на популярных Интернет-площадках в сфере недвижимости, приходили клиенты и вносили предоплату, которая, по заверениям лжериелторов, предназначалась владельцам помещений в качестве арендной платы. Причем, была своя фишка — мошенники уверяли клиентов, что, мол, предоставленные услуги по поиску жилья оплачивать-то и не надо: за это отдадут деньги сами хозяев квартир.

А дальше — все просто. После заключения договора липовый «хозяин квартиры» переставал выходить на связь, ну девушка-риелтор, которой, конечно, начинали названивать возмущенные люди, оставшиеся и без предоплаты, и без желанной квартиры, объясняла, что фирма-то здесь ни при чем, поскольку она свою работу выполнила — оказала «информационные услуги», а про то, что человек получит жилье в аренду, речи и не шло вовсе. А потом трубки не брались.

Сотни сим-карт, десятки телефонов - рабочее оборудование группировки. Фото: ГУ МВД по РО.

- Я обратился в агентство — думал, принесу документы и получу риелтора для съема жилья, а получилось не так: дали мне договоры — и, мол, чеши сам, смотри квартиру, - рассказал один из потерпевших. - В первый раз пошел — там дом на 27-й Линии, там вообще никого не было. Ходили-ходили, безрезультатно — пришел в итоге обратно, чтобы забрать свои деньги.

Другой обманутый мошенниками сообщил, что вообще не нашел по тому адресу, куда его отправили из фирмы, нужной квартиры — таковой просто не было.

Один из пострадавших от действий лжериелторов. Фото: ГУ МВД по РО.

- По предварительным данным, от действий этой группы пострадали более 100 человек (общий ущерб, по информации "КП", составил более миллиона рублей. - прим. ред.), - отметила Ирина Волк. - В ходе обысков изъяты ноутбуки, сотовые телефоны и более четырехсот сим-карт различных операторов сотовой связи.

Главарь заключен под стражу, его сообщников решили оставить под подпиской о невыезде.